Cientos de mexicanos permanecen varados en Lima por Covid-19

Ciudad de México. Cientos de mexicanos quedaron varados en el Aeropuerto Internacional de Lima, Perú, Jorge Chávez. Las denuncias se efectuaron en redes sociales, donde incluso pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de la Embajada de México en ese país.

Mientras, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), alrededor de cien pasajeros ecuatorianos permanecen en la terminal aérea luego de que se cancelaron los vuelos de Interjet, Aeroméxico y Copa Airlines, tras la decisión del presidente, Lennín Moreno, anunció el cierre de la frontera.

En tuiter, Sergio Covarrubias dijo que se encontraba en Lima junto con cuatro amigos y 200 mexicanos que se hallaban en “estado de emergencia” y exigían al gobierno federal su apoyo para repatriarlos.

“El aislamiento es obligatorio, los productos básicos se encarecen y nuestra moneda pierde valor, muchos no tienen dónde alojarse, ya que no cuentan con reservaciones o han sido rechazados; no contamos con suficiente dinero para subsistir o alguna otra contingencia, incluyendo emergencia médica, y la embajada acaba de negarnos la ayuda en caso de quedarnos los 15 días”.

En su cuenta, Tania González reporta que son aproximadamente 600 mexicanos los que no han podido salir de Perú.

Con los hastags #MexicanosenPeru, #MexicanosVaradosEnPeru, #Varadosembamex y #varadosmxperu los connacinoales afectados compartieron videos y fotos de su situación, donde reiteran que no pueden salir de ese país sin que las autoridades las apoyen. Algunos materiales gráficos muestran a los mexicanos sentados en el suelo, esperando poder abordar sus vuelos.

Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo en su cuenta de Twitter: