Hay 41 casos confirmados y 155 sospechosos; Campeche, único libre

Sin embargo, precisó que el festival Vive Latino no se suspende, ya que con los controles sanitarios aplicados a 20 mil de los 40 mil asistentes ayer, sólo se detectaron 27 personas con fiebre, pero en la revisión especializada todas fueron descartadas de Covid-19.

Otra medida que recomienda el sector salud para todo ciudadano es el saludo a distancia, evitandoel contacto de manos, dar besos o abrazos; así como la denominada recuperación efectiva, que implica no salir de casa si presentan síntomas compatibles con el Covid-19.

Insistió en que se deben suspender actividades no esenciales, por lo cual recomendó a las instituciones públicas, privadas y sociales, no llevar a cabo actividades no sustantivas, aunque aclaró que en el caso de los encuestadores del Inegi, éstos segurián realizando su labor sin cambio alguno.

Adultos mayores

López-Gatell enfatizó la labor solidaria que se debe realizar en el cuidado de adultos mayores de 60 años, que es el sector poblacional de mayor riesgo. Recomendó que si algún pariente de edad avanzada presenta síntomas, hay que estar en contacto telefónico en lugar de realizar una visita y arriesgar un contagio .