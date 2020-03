“No nos van a hacer nada” las pandemias: AMLO

Ciudad de México. Infortunios como las pandemias “no nos van a hacer nada”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador al continuar la gira que realiza este fin de semana en Guerrero. Subrayó que el país saldrá adelante ya que con el combate a la corrupción, habrá recursos suficientes.

Durante un diálogo con los pueblos afromexicano, mixteco y tlapaneco, en el municipio de Marquelia, Guerrero, en la zona de la costa chica, a 130 kilómetros de Acapulco, el presidente sostuvo que además de no haber gasolinazos, ahora está bajando el precio de las gasolinas.

La clave para lograr el desarrollo, reiteró, es no permitir la corrupción y que no haya lujos en el gobierno, con lo que se podrá hacer frente a cualquier tipo de infortunios.

“Tengo fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante, no nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso, vamos a sacar adelante a nuestro país, porque cuando no hay corrupción el presupuesto rinde, alcanza; cuando hay corrupción no alcanza para nada el presupuesto”.

Al señalar que ha visitado en varias ocasiones esta localidad guerrerense, agregó: “Nos caímos varias veces, y nos levantamos, y seguimos caminando, nos hicieron fraudes: decían mis adversarios en la última elección de 2012, que ya me retirara, que ya estaba enfermo, que ya estaba chocheando, y dijimos: no. Si nos retiramos iban a hacer fiesta, gozando. Vamos a seguir adelante hasta lograr el triunfo para transformar a México”.

Se comprometió a destinar recursos para que se realicen caminos de concreto en un programa similar al que se aplica en Oaxaca, donde los mismos pobladores son quienes se encargan de su construcción. Además, reiteró su ofrecimiento hecho el sábado para ampliar la carretera de la costa chica.

“No quiero decir que será de 4 carriles, nada más decirles que va a ser una super carretera, no estará como se encuentra ahora, angostita, no quiero decir algo que no se va a cumplir”.

En compañía del gobernador guerrensense Héctor Astudillo, y del titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, escuchó las peticiones de los representantes de las comunidades originarias y afromexicanas de la zona.

La visita a cuatro comunidades de la región, habla de la “sensibilidad” del Jefe del Ejecutivo, aseguró Astudillo. “Hemos hablado en los últimos dos días de esta reforma al artículo 4to Constitucional que da garantías a los más desprotegidos… Es una reforma de fondo, de un profundo alcnace social”, propuesta por el Jefe del Ejecutvio, indicó.

Los pueblos indígenas y afromexicanos constituimos la más alta prioridad del gobierno, señaló por su parte el titular del INPI. Ejemplo de ello, dijo, es la reciente reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputados que establece el derecho a pensión para adultos mayores, niñas y niños con discapacidad, becas y salud.