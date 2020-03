Pese a sugerencias sanitarias, AMLO sigue gira entre besos y abrazos

Ciudad de México. A pesar de las recomendaciones de salud ante la crisis mundial generada por la propagación del Covid-19, las giras que encabeza cada fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador continuaron este sábado, con dos actos en comunidades de Guerrero. Aunque se formó una valla para facilitar el acceso del presidente, concedió algunos abrazos, saludos de mano y hasta besos de los asistentes.

En su mayoría, quienes acudieron eran originarios de comunidades indígenas de los pueblos Amuzgo (Ñomdaa) y Mixteca, y señalaron no haber recibido recomendaciones en materia de salud para prevenirse del coronavirus. Otros, aseguraron conocerlos, pero dijeron no temer un contagio “porque esas cosas no pasan aquí” e incluso lo compararon con el caso del “chupacabras”.

El primero de los actos del mandatario de este sábado estaba programado comenzar a las 11 horas, en la unidad deportiva de Xochistlahuaca, municipio que colinda con el estado de Oaxaca. Los asistentes llegaron más tres horas antes, a pesar de las altas temperaturas que se registran en esta región.

Para la mayoría fue un día común, sin ninguna medida particular en cuestión de salud.

Amando Herrera, médico del sector salud que se encontraba en uno de los dos módulos instalados para brindar asesoría en el acto, señaló que quienes acudieron a preguntar lo hacían por otros temas de salud, ajenos al Covid.

“No ha venido nadie, la gente que ha venido a veces lo toma como broma (el coronavirus), y le decíamos que no es así, que ya se están dando los casos y es muy en serio, pero no lo toma muy en serio la comunidad”, indicó mientras se encontraba en su puesto de atención.

María, una de las asistentes, explicó que ella conoce del coronovirus por las redes sociales, y ha visto videos de lo que sucede en otros países, pero no considera que sea un peligro en esta región del país. Relató que en la región “la gente de aquí no cree eso, porque dicen que son mentiras, y no ha llegado aquí, a lo mejor si llegara aquí todos lo vamos a creer”

Aunque dijo tener temor por el virus porque en el acto acude también personas que vienen de la Ciudad de México, donde ya hay casos de covid-19, acudió con su hijo pequeño “por ser una oportunidad para ver al presidente”.

Epifinio Ilario, comisario municipal de Llano Grande, y quien acudió con un sobre para entregárselo al presidente, incluso comparó el caso con el del chupacabras.

“La verdad sí preocupa porque primero está el bienestar de nuestra gente, pero creo que hasta el momento no se han presentado caso aquí y ojalá no sea tan alarmante, ojalá no sea como lo que se nos dio hace años por el mentado chupacabras y que se dio un robo extenso en admnistraciones pasadas”.

Confió que “no sea verdad”, ya que si fuera tan “mortal, el gobierno ya hubiera tomando acciones”.

“Acá, en otro momento pasó lo del zika, entonces la gente sabe de este tipo de virus muy fáciles de transmitir, algunos ya lo conocen”, agregó Omar Cruz, también habitante de Xochistlahuaca, no obstante, advirtió que muchos no conocen del Covid porque la información que se difunde en medios de información se hace sólo en español, y no atiende a cominidades cómo está, donde muchos de sus habitantes sólo hablan amuzgo.

Otros de los asistentes confirmaron que no recibieron ninguna recomendación especifica para prevenirse de contagios.

Previo a la llegada del presidente, el gobernador de Guerrero, Héctor Astillo, sostuvo que si los casos de Covid-19 aumentan, se tendrá que “repensar” la realización de actos masivos, pero descartó algún temor de que los cuatro actos que encabezará el presidente entre el sábado y domingo representen un foco de infección del coronavirus, ya que entre los asistentes no hay quienes hayan viajado a Europa o fuera del país.

“El presidente es el hombre más informado de este país y vamos a hacer la gira en las condiciones que ellos lo decidan”, agregó Astudillo.

Durante su mensaje en esta zona de Guerrero, el presidente López Obrador no hizo mención del coronavirus.

En la reunión con los pueblos indígenas en Xochistlahuaca no hubo desinfectantes ni sitios para lavarse las manos.