AMLO promete en Guerrero que reforma a pensiones si va

Cuajinicuilapa, Gro. Al comprometerse a ampliar la carretera de la costa chica de Guerrero hasta Salina Cruz, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no se volverán a repetir las condiciones para dar marcha atrás a la reforma que eleva a rango constitucional las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y becas académicas.

El mandatario continuó con la gira que realiza este fin de semana en Guerrero con una reunión con los pueblos afromexicanos en Cuajinicuilapa, colindante con la costa y con el estado de Oaxaca.

Ante unas mil 500 personas que se dieron cita a la unidad deportiva de esta licalidad, y en compañía del gobernador Héctor Astudillo, sostuvo que la reforma al artículo 4to. Constiitucional que aprobaron recientemente los diputados federal no garantiza programas sociales, sino derechos, como la pensión para adultos mayores.

“Se aprobó porque se contó con el apoyo de casi todos los partidos, hubo uno que no votó porque es un partido conservador”, indicó, a la vez que riteró que el partido del gobernador, aunque ya cuando uno gobierna no tiene partido, pero de dónde salió el gobiernador, y de donde salí yo, esos partidos votaron”.

Tras confiar que el Senado ratificará la reforma, así como en más de la mitad de los Congresos locales, expuso que la iniciativa aprobada en San Lázaro garantiza el presupuesto para ello, y evitar que sea letra muerta, que difícilmente se podrán revertir.

“Qué significa tener esta reforma, no sólo se va a garantizar actos de justicia, no sólo es el que se eleve a rango constitucional estos derechos, sino que, ya hacia el futuro va a ser muy difícil que le den marcha atrás porque necesitarán otra reforma constitucional, y estoy seguro que ya no se van a volver a presentar las condiciones para que haya retrocesos, nada en contra del pueblo”.

Luego de escuchara algunas de las peticiones que hicieron los asistentes a su llegada al acto, López Obrador se comprometió a ampliar la carretera de la costa chica de Guerrero, e incluso continuar hasta Salina Cruz, Oaxaca,

Advirtió que, aunque hay voluntad y presupuesto, a veces “no caminan las cosas; en Palacio las cosas caminan despacio, porque nos dejaron un toro reumático”. No obstante, aseguró que habrá recursos para este proyecto con el combate a la corrupción.