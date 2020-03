Revisión estricta a pasajeros y tripulaciones de 7 países en AICM

Ciudad de México. Sanidad Internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ordenó al personas que a partir de hoy revisen a todos los pasajeros y tripulación procedentes de Corea, Japón, Italia, España, Francia, Alemania, así como tres de Estados Unidos: Nueva York, Washington y California, sean inspeccionados y les tomen la temperatura.

Fuentes de aeropuerto capitalino confirmaron a La Jornada que la secretaría de Salud local repartió la circular a sus trabajadores la tarde de este viernes.

"Derivado del fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica en este punto de entrada, para el Covid-19, se les instruye que soliciten en los vuelos que se detallan pedir Declaración General de la Aeronave y solicitar a la tripulación antes del descenso de los pasajeros su estado de salud y si alguno presenta síntomas que notificar, además de realizar la toma de temperatura de todos los pasajeros a pie de avión", de los itinerarios antes mencionados, advierte el documento.

Además tendrán que identificar los números de vuelos y aerolíneas que lleguen de esos nueve destinos internacionales ya que son diferentes en cada terminal.

Como parte de la campaña de difusión y prevención del coronavirus, el AICM compartió información en sus redes sociales sobre los mitos de la cepa.

Informó por ejemplo que es falso que el Covid-19 sólo afecta a personas mayores, sino de todas las edades, sin embargo dijo que quienes padecen enfermedades crónicas pueden ser más susceptibles.

Asimismo informó que los antibióticos no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento y que enjuagar se la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal no previene el riesgo de contagio, ya que es falso y no hay evidencia de que estas prácticas protejan a los pasajeros de contraer el Covid-19.

También la duda de la gente es si el ajo previene contraer el virus, la publicidad indica que este es sólo un alimento saludable pero no hay evidencia de que evite que se infecten.