Celebra AMLO que el paro de mujeres se vivió sin violencia

Ciudad de México. Al hacer una valoración del paro de mujeres efectuado este lunes en protesta contra la violencia de género, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que "lo interesante es que se protestó y que no hubo violencia, fue un día sin violencia, incluso en la que se padece en general, porque hubo 72 homicidios". Insistió en que de fondo hay causas legítimas de las mujeres en estas expresiones de protesta.

López Obrador definió las jornadas como parte de un movimiento importantísimo de reivindicaciones sociales, la violencia contra niños, las mujeres. Pero "el conservadurismo muy hipócrita se puso la máscara feminista. ¡Vamos a tirar al gobierno!, no estoy inventando nada. No estoy hablando al tanteo, más la cuestión violenta. Las transmisiones en vivo, cuando los medios habían dado tanta cobertura"

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional , le mandatario calificó como muy buena la jornada y sobre todo porque no hubo violencia. No se gana nada con la violencia, no se puede enfrentar la violencia con la violencia.

-¿Estas jornadas de protesta harán que su gobierno cambien la estrategia?

-No, al contrario, vamos reforzar la misma estrategia de atender las causas que originan la violencia. buscar vivir en una sociedad mejor. Atender a los jóvenes, atender al campo, que no haya desempleo, que haya buenos salarios, que se evite la reintegración en las familias, que se fortalezcan valores.

Dijo no contar con información objetiva sobre el número de mujeres que participaron en el paro. Ante los cuestionamientos sobre un eventual viraje en las acciones gubernamentales frente a la violencia, el presidente señaló que "la estrategia es seguir en lo mismo y también resistir los ataques, las lanzadas del conservadurismo, que son muy oportunistas, se encaraman, se montan en cualquier movimiento como pasó ahora que de repente se volvieron feministas”.

"Y aguantar porque lo dije ayer es un movimiento legítimo, muchas mujeres se manifestaron que ver tiene con la lucha por la igualdad. Esto viene desde que las mujeres obreras empezaron a luchar por la,igualdad en salarios, en el tiempo en que trabajaban, la jornada laboral"

¿Como toma usted la protesta?

Muy bien de que se proteste, que participemos todos, que se ejerza el derecho de manifestación y de prieta y que nosotros garanticemos el derecho a disentir...