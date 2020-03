Minimiza AMLO impacto económico por paro de mujeres

El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que, en principio, el paro nacional de mujeres que se realiza hoy no tendrá grandes repercusiones económicas ni atrofiara la operación del gobierno federal. Al mismo tiempo, ratificó que serán respetuosos de quienes quieran participar en esta protesta y no habrá ninguna repercusión.

Entrevistado sobre la realización de esta forma de protesta dijo que hasta esa hora -8:45 de la mañana- no tenía reporte alguno de la proporción de trabajadoras en el gobierno que no asistieron a sus lugares de trabajo, pero insistió, "no va a haber represalias"

De entrada ejemplificó con que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la titular de la Unidad de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez, se encuentran laborando porque hay que atender la demanda de la gente.

-Algún impacto va a tener...

-Sí pero es relativo, no comparto el punto de vista de algunos expertos. Si a esas vamos, Italia, España , ¿cuánto tiempo estuvieron sin gobierno? y hasta funcionaba mejor la economía.

-Tendrá un impacto en la economía...

-Depende, si nosotros nos apoyamos en la gente y están entregando los beneficios de los programas sociales, no pasa nada. Yo creo que no es de gran impacto vamos a ver mañana.

Dijo que el gobierno funciona porque "lo apoya la gente".