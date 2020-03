Los ataques al sexo femenino, incompatibles con la 4T: AMLO

Fresnillo, Zac. Desde tierras zacatecanas, donde encabezó el acto denominado Conmemoración del Día de la Mujer y Programas del Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no confundirse ni a manipular, porque la violencia en contra de las niñas y las mujeres es incompatible, no es compatible con nuestros ideales, no lo queremos ni lo vamos a permitir .

Subrayó que haber llegado a la Presidencia sin tener que pactar con la mafia del poder o grupos de intereses creados le permitirá desplegar una estrategia de seguridad con énfasis en la atención de las causas. Por eso, estoy optimista y sé que vamos a reducir el índice delictivo y se van a terminar los crímenes de odio y los feminicidios, porque vamos a estar como siempre trabajando con este propósito .

Clima frío y poca empatía de su discurso con los asistentes al acto, durante el cual López Obrador censuró al machismo: El que no brinque, a ver, el que no se pare es machista , intentó involucrar a la gente en su condena. ¡Ahh! ¿Se van a quedar sentados? , reprochó ante la indiferencia de la gran mayoría, logrando después la respuesta, poco entusiasta, de la gente, todos en contra de la discriminación, en contra del racismo, del clasismo y del machismo .

Una arenga oscilante entre la problemática femenina y sus políticas sociales en la que López Obrador subrayó: quizá lo más importante que podamos decir el día de hoy es que los programas del gobierno federal benefician a 21 millones de personas, de las cuales 12 millones 600 mil son mujeres, es decir, 60 por ciento de beneficiarios; de los 310 mil millones de pesos,que estamos distribuyendo, 185 mil millones son para las mujeres .