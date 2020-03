Cámara de Diputados suspende actividades por paro de mujeres

Ciudad de México. Las actividades en la Cámara de Diputados se suspendieron prácticamente en su totalidad, ante el paro de labores de mujeres que decidieron atender al movimiento El nueve nadie se mueve.

Solo se realizó el foro Liderazgo de la mexicana, convocado por la diputada Soraya Pérez Munguía (PRI), quien sin embargo no se presentó y únicamente envió un mensaje grabado en video.

Ahí, Victoria Martuccelli, de 21 años, sostuvo: “Parece que ser mujer en México es una sentencia y no necesariamente de muerte, pero sí de no poder sentirnos seguras aún en casa. Cada que te subes a un taxi, a un Uber, caminas por la calle de regreso a la escuela tienes esa inseguridad constante de no saber si es la última vez que hablarás con tus papás, tus hermanos, tu esposo”.

También cuestionó que el gobierno “que, se supone, está diseñado para buscar el bien común, para las ciudadanas, protegernos y castigar a los que nos quieren hacer daño, nos está fallando y nos da la espalda”.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas (PAN), colocó un letrero en la puerta de su oficina en el que se lee: “Cerrado por paro”.

El compromiso de la cámara es que a ninguna de las mujeres que trabaja en las áreas de dirección, secretarias, asesoras y personal de limpieza, se les descontará el día.

Al cierre de la sesión del 20 de febrero, Rojas anunció que, para hacer consciencia respecto de cómo sería México sin la presencia de mujeres, la Mesa Directiva instruyó a garantizar el pago de las trabajadoras que decidieran sumarse al paro y sugirió a los coordinadores de las bancadas tomar la misma medida.

Aunque algunas oficinas están abiertas, como la de Comunicación Social y la sala de prensa, la decisión de sumarse al paro de mujeres, redujo las actividades al mínimo en el Palacio Legislativo.

Tampoco se convocó a la reunión de la Junta de Coordinación Política, que habitualmente se realiza los lunes, ni se programó ninguna conferencia de prensa. La cámara prepara, además, la realización este martes de un mosaico que formarán mujeres en la explanada de la cámara con la imagen desplegada en el tablero de asistencia para conmemorar el Mes de las mujeres y niñas.