Pintan en plancha del Zócalo nombres de mujeres asesinadas

Un grupo de activistas en defensa de los derechos de las mujeres pintaron en la plancha del Zócalo capitalinas nombres de mujeres que han sido asesinadas de 2016 a la fecha.



Las integrantes de diferentes colectivas feministas usaron pintura blanca y plantillas para recordar los nombres de algunas de las más de mil 200 asesinadas en 2019, entre ellos los de Fátima, Sandra, Nancy, Erika, Norma, Ingrid y Guadalupe.

"Estamos llenado el Zócalo con nombres de mujeres asesinadas en el país. La idea es lograr llenar con la cantidad de nombres que podamos para no olvidar que ya no están porque nos las arrancaron y que eran mujeres con nombres, apellidos, rostro, familia, sueños y que sea un claro mensaje de que se haga justicia. Hoy hay muchas razones para marchar. La emergencia hoy en día en México es la violencia contra las mujeres, en particular los feminicidios".

Asimismo, hizo un llamado para que mujeres se sumen mañana al paro nacional de mujeres. "Hoy es salir a protesta y luchar por el derecho a vivir libre de violencia. Mañana todas hay que sumarse para que se note nuestra ausencia y que se haga notar que este país no puede caminar sin nosotras, si nos están matando, entonces tocará poner un alto, en un mensaje muy contundente a la sociedad".

Agregó que durante los próximos días continuarán con movilizaciones y actividades hasta que el gobierno haga "realmente algo para protegernos. Invitamos a quienes puedan y desde donde puedan a que nunca olvidemos a nuestras mujeres asesinadas, con las ideas que tengan para seguirlas nombrando".