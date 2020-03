Esta marcha es un parteaguas, dice Rosario Piedra Ibarra

Ciudad de México. Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la movilización de hoy marcará un parteaguas, porque muchas mujeres están despertando y están conmemorando aquella heroica lucha de las mujeres obreras que murieron por defender los derechos por la igual de condiciones en el trabajo".

La ombusdsperson se sumó a la marcha del día Internacional de la Mujer con el contingente de madres de desaparecidos. "Hoy estoy aquí como siempre lo he estado. Debemos detener esta terrible práctica que es la desaparición forzada que son los feminicidios pues son crímenes de Estado y tenemos que enarbolarla.

"Espero que esto se detenga o cuando menos involucre a todos aquellos que hemos sido víctimas de la violencia y represiones de todas aquellas lacras que hoy afectan al pueblo de México”.

La titular de la CNDH agregó que del gobierno espera que escuche las demandas legítimas "de no a la corrupción, no a la impunidad y que llegará a la verdad para obtener la justicia que está detrás de toda esta situación de desprecio a la vida humana, no sólo de mujeres sino de hombres, niñas y niños, de ancianos que somos una mercancía desechable, tenemos que cambiarlo".

Asimismo expresó que mañana se suma al paro nacional de mujeres y que para todo el personal femenino que falte a trabajar “no habrá represalias administrativas. Vamos a seguir en la lucha, esto no acaba con esta marcha sino debemos continuar día tras día cotidianamente defendiendo estos derechos.

" Y me refiero al desprecio a la vida humana, no solo que ojalá el gobierno mexicano escuche las demandas legítimas de miles de mujeres de no a la corrupción, impunidad y desprecio”.