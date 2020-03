Maestras de la CNTE llaman a protestar contra la violencia de género

Ciudad de México. Maestras democráticas de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llamaron a todos los educadores, hombres y mujeres, a manifestarse este domingo y lunes en todas las formas posibles contra todo tipo de violencia, incluida la género, por la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y por la construcción de un país más justo y democrático.

En conferencia de prensa, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el llamado al paro nacional de mujeres, exhortaron que las maestras que han decidido no acudir a laborar este lunes 9 de marzo a sus escuelas, “realmente participen en un paro y no en una suspensión de actividades, porque haya una diferencia sustancial”, destacó Sofía Endoqui Maldonado, integrante de la Dirección Política Nacional de la CNTE y de la Comisión Nacional Única de Negociación del magisterio disidente.

Acompañada de las profesoras Ángelica Jiménez, Adi Minerva Cantero, Elba Sánchez y Rosa Isela Carrasco, enfatizó que “esperamos que las compañeras estén parando y no sólo dejando de asistir, porque sería lamentable que consideren que están parando, pero en casa siga reproduciendo lo que siempre hacemos, atender a los hijos que no fueron a la escuela, pues no es un paro”.

También se deslindaron de “todo intento de institucionalizar la lucha de las mujeres, y de esa autorización otorgada por el gobierno federal y las cámaras empresariales, que nos siguen tratando como menores de dar, porque piensa que necesitamos su permiso para manifestarnos”.

Y alertaron que “el gran capital pretende convertir nuestra lucha por los derechos de la mujer en un botín político, utilizando nuestra historia de resistencia para desestabilizar al país, lo que no permitiremos”. Por ello reiteraron su llamado a todas las maestras a “no caer en un simple día de asueto. Es una jornadas de lucha y movilización”.

Recordaron que las maestras democráticas de la CNTE “siempre hemos estado en la lucha y no hemos necesitado de la autorización de nadie. Y ahora todos nos preguntan si vamos a apoyar o no el paro, y creo que no es a las mujeres a quienes se debería cuestionar, sino al gobierno y al empresario, si a partir del 10 de marzo habrá mejores condiciones laborales para las mujeres, si apoyarán a sus trabajadoras para que asistan a las reuniones en las escuelas de sus hijos, y si darán también las condiciones para cuidarlos cuando estén enfermos o cuando nosotras nos enfermamos”.

Adi Minerva Cantero destacó que “no se trata de una lucha de mujeres contra hombres, ni desaparecer por un día, queremos que realmente se valore nuestra participación en todos los espacios porque incluso en la CNTE, fundada hace 40 años, hasta la fecha sólo tenemos a cuatro mujeres que han sido dirigentes de sus secciones sindicales, aunque más de 60 por ciento del magisterio somos mujeres. Esa es la distancia que tenemos que acortar”.