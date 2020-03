Enaltece AMLO su estrategia en la relación México-EU

Zacatecas, Zac. Al reivindicar su estrategia de negociación con el gobierno de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que aún cuando "muchos pensaban que me iba yo a pelear con el presidente Donald Trump, algunos hasta se frotaban las manos, pues se quedaron esperando porque, aunque hubo momentos difíciles -en la relación con Estados Unidos- los convencimos de que no era conveniente empezar una guerra comercial".

Durante el inicio de la gira por esta entidad expulsora de migrantes, López Obrador sometió una vez más su política hacia Estados Unidos a votación a mano alzada en su encuentro con los jerezanos: "levante la mano quien crea que es bueno pelearnos con Trump.." Su ejercicio solo ratificó públicamente su visión de que "nosotros no vamos a pelarnos con el gobierno de Estados Unidos, queremos llevar una política de buena vecindad, por eso es esta política de reconciliación"

Durante su segundo encuentro público del día, Lopez Obrador describió su buen estado de salud y celebró la presencia de su esposa,Beatriz Gutierrez Mueller en su gira de hoy, " como no somos clasistas, no somos racistas y no hay machismo" por la mañana, en Calvillo, Aguascalientes, "Mi esposa me vino a dar un beso ahora yo sé lo voy a dar a ella" aseveró entre la celebración de muchos jóvenes que acudieron a la reunión efectuada en el lienzo charro de esta ciudad.

Nuevamente López Obrador hizo una larga descripción de su política social, los apoyos a adultos mayores, jóvenes y productores. Lamentó que este no haya sido un buen año para los productores de frijol -que extendieron una manta para demandar su apoyo- por la sequía, aunque recordó la instauración de los predios de garantía.