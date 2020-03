Desigualdad, raíz de la violencia contra las mujeres: AMLO

Sábado 7 de marzo de 2020. San Luis Potosí SLP. ¿Se considera feminista? El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una breve pausa y respondió: yo me considero humanista, porque también debemos pensar. Estos temas se tienen que debatir con libertad. La Cuarta Transformación es un despertar de conciencias y yo considero que lo fundamental es el humanismo. Ese es mi punto de vista . Destacó, además, como clave del tema, la importancia de la igualdad social.

Por tercer día consecutivo en el que la problemática de la mujer en México surgió en su conferencia matutina , en la que descalificó el oportunismo de los conservadores porque de repente de un día para otro, en un abrir y cerrar de ojos se volvieron feministas. Muy raro . Para el jefe del Ejecutivo el súbito interés conservador por las causas feministas tiene un sólo fin: La posibilidad de atacarnos cuando siempre hemos defendido los derechos de las mujeres .

Fue cuestionado acerca de que, contrario a su anuncio de que los boletos de la rifa del avión presidencial saldrían hasta el próximo martes, después del paro de mujeres en contra de la violencia de género, concedió que esto haya ocurrido.