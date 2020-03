Quienes se creían dueños de México solo critican: AMLO

Mezquitic, SLP. Crítico recurrente del conservadurismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que "los que se creían dueños de México se están portando bien porque solo critican", y consideró buena esa actitud porque tiene que haber oposición.

De gira por este municipio potosino, López Obrador encabezó una concentración para hablar de sus programas del bienestar ante centenares de personas - en gran parte estudiantes de distintos niveles escolares-. Les aseveró que después de llegar a la Presidencia tras muchos años de lucha, el poder "no nos va a marear, no nos va atontar. Dicen que cuando no hay ideales, cuando no hay principios, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos".

En esta ocasión, el frío motivó que abreviara su intervención, a pesar de lo cual describió gran parte de sus programas sociales, entre los que destacó las becas que se entregan a los estudiantes que permiten mejorar su rendimiento escolar.

Esto le dio pauta para descalificar que en el,pasado, se echaba la,culpa de las deficiencias educativa a los maestros, para imponer una reforma que en el fondo, lo que buscaba era que solo los que pudieran pagar colegiaturas tuvieran acceso a la escuela, cuando se sabe que "cuando hay pobreza , las letras no entran, pero le echaban la culpa a los maestros de todo".