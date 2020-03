Pide AMLO a adversarios que no promuevan paros en escuelas

San Luis Potosí. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus adversarios que no promuevan paros en las escuelas, al resaltar que hasta ahora no se ha registrado uno en su gobierno, porque tiene muy buena relación con los maestros. “Los conservadores andan como desquiciados, que se serenen, amor y paz”, dijo al tiempo que hizo la señal con ambas manos.

Ratificó en su conferencia de prensa su compromiso de ir regularizando la situación laboral de docentes, al igual que con trabajadores del sector salud.

Señaló que el bloqueo de vías férreas por parte de profesores responde a diferencias entre corrientes del sindicato magisterial, pero “ya se está resolviendo; se están ateniendo las demandas. Eran cinco bloqueos a vías férreas, ya se resolvieron tres. Hoy parece que se resuelve otro y vamos atendiendo las demandas que no tienen nada que ver con lo laboral”.

Destacó que lleva muy buena relación con los profesores, pero “no quiero invocar a los que no nos quieren, que no nos ven con buenos ojos, porque desde que estamos en el gobierno no ha habido paros en las escuelas.

“No me vayan ahora a salir nuestros adversarios, porque son cosita, y empiecen a promovernos los paros. Ni lo quería yo decir, lo tenía yo reservado, porque los conservadores están con un mal talante, muy enojados, y andan como desquiciados. Que se serenen. Amor y paz.

“Tengo que decirles esto para ilustrar que vamos muy bien, es muy buena la relación con el magisterio nacional porque se terminó la política de agresión, la humillación al sector magisterial. Se les echaba la culpa de todo”.

Además, agregó que con la cancelación de la mal llamada reforma educativa se serenaron los ánimos. “Desde luego no deja de haber diferencias, pero vamos muy bien y agradezco mucho a maestras y maestros.

“Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Se va avanzando para mejorar la situación laboral de maestros buscando la basificación, que se reconozca la antigüedad; buscando junto con ellos que haya democracia sindical, que no haya imposiciones.

Entonces vamos muy bien, pero no deja de haber algunos problemas”.

López Obrador subrayó que en el bloqueo de vías férreas no hay mucha participación de profesores, a quienes expresó su respeto, al asegurar que no habrá represión. “Vamos a persuadir que la manera de resolver los problemas es con diálogo”.

Por otro lado, el presidente resaltó que por primera vez se entregan apoyos directos a productores de caña. A través del programa de Producción para el Bienestar, 111 mil, de los cuales 6 mil 860 son potosinos.