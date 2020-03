Para evitar provocación se pospuso inicio de venta de boletos: AMLO

San Luis Potosí, SLP. La distribución de los boletos de la "rifa" del avión presidencial está suspendida para no caer en ninguna provocación ante la organización del paro nacional de mujeres, aseveró el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo "la verdad es que no me creyeron algunos, pero yo no digo mentiras", en relación a la fecha original de salida y posterior postergación para después de esta movilización.

Durante su conferencia matutina aseveró que las críticas se han dado al respecto por los conservadores que "están muy enojados con nosotros ¿saben por qué? Porque se acabó la robadera. Voy a sacar mi pañuelito blanco, ya no pueden atracar, ya no tienen secuestrado al gobierno y eso les molesta mucho".

López Obrador aseguró que por esto "nos están atacando en los medios, no en todos, afortunadamente existen las benditas redes sociales, pero en algunos medios convencionales, nos atacan un día sí y el otro también. No hay ningún problema".

Sin embargo, más adelante, a pregunta expresa sobre su postura en torno al feminismo López Obrador acusó "que los conservadores se quisieron montar en movimiento feminista quienes no han estado en la lucha de las mujeres por la igualdad. De repente de un día para otro, en un abrir y cerrar de ojos se volvieron feministas".

Consideró que se disfrazan de feministas los conservadores "porque vieron que era la posibilidad de atacarnos cuando siempre hemos defendido los derechos de las mujer a, no de ahora, de tiempo atrás, desde que estábamos en la,oposición hace décadas, de donde surgió que llegó a ser jefe de gobierno de 14 miembros del gabinete ocho eran mujeres".