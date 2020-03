Gómez Urrutia y Monreal chocan por el 'outsourcing'

Por separado, el senador Gómez Urrutia aclaró que no está confrontado con el coordinador Monreal, pero no entiende su declaración de que lo acordado con los empresarios no cambiará.

Se recibieron propuestas de todos los grupos, y por qué la de los empresarios es la que se quiere imponer, por qué no la de los líderes obreros, la de otros actores y la de senadores de opinión diferente , cuestionó.