Ninguna reforma fiscal en puerta: López Obrador

San Luis Potosí, SLP. El gobierno federal no tiene en puerta ninguna reforma fiscal, "no estamos pensando en modificar el marco jurídico en materia fiscal, estamos reafirmando el compromiso de no aumentar impuestos en términos reales. No lo va a haber ni vamos a crear nuevos impuestos", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tampoco habrá incrementos al precio de los energéticos.

Al dar su conferencia de prensa en esta entidad, el Presidente también fue cuestionado sobre los procesos electorales el próximo año donde estará en juego la mayoría en la Cámara de Diputados, declinando abordar el tema "porque sería como pedirle a la gente que voten en un sentido u otro, le tengo confianza a los ciudadanos. El pueblo es sabio, tiene un instinto certero".

Afirmó que ya se acabaron los tiempos en los que el Presidente de la República era el jefe del partido que lo llevó al poder. Eso ya se terminó, ya no hay partido de estado.

Sin embargo, señaló que consolidar la democracia es importante para desterrar prácticas como la compra del voto, compromiso es que se respete el voto, elecciones libres y limpias, nada de fraude electoral"

En todo México se ha padecido de fraudes electorales , "de trampas para imponer autoridades, eso va a quedar desterrado. En eso sí voy a intervenir, pendiente para que ninguna autoridad utilice presupuesto público en favor de partidos o candidatos".