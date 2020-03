Confirma Durazo detención del padre de 'El Marro'

San Luis Potosí. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que fue detenido el padre de José Antonio Yépez Ortiz El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato.

Por otro lado, rechazó que Patricia Trujillo Mariel, comisionada de la Coordinación Operativa de la Guardia Nacional, fuera destituida por estar involucrada en la compra de un software israelí a sobreprecio, durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando era jefa de la División Científica de la Policía Federal.

“Sigue en funciones, no hay ningún motivo para la separación (del cargo) porque no hay ninguna responsabilidad. El hecho de que haya una observación de la Auditoría Superior de la Federación sobre alguna servidora pública no significa que haya una responsabilidad”, señaló el funcionario.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en instalaciones de la zona militar 12 en el estado, Durazo subrayó que Trujillo Mariel está colaborando con la ASF para aclarar la adquisición del producto de inteligencia “como debe ser, y no vamos a tolerar ninguna irresponsabilidad”.

Respecto al padre de El Marro, cuyo nombre no reveló, dijo que fue detenido por conducir un vehículo con reporte de robo, y no descartó que derivado de las investigaciones se le imputen otros delitos.

Sostuvo que fuerzas federales, en coordinación con las instancias locales, están atentas a a cualquier reacción del crimen organizado, por tratarse de una detención relevante.

Más tarde, en entrevista, Durazo recordó que Guanajuato es uno de los estados con mayor violencia en el país, particularmente por el enfrentamiento entre grupos criminales.