Rechaza Gómez Urrutia proyecto para regular ‘outsourcing’

Ciudad de México. El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, advirtió que el proyecto de dictamen para regular el outsourcing, que elaboró la mesa de alto nivel, no puede aprobarse, ya que lo que hace es legalizar la subcontratación ilegal, tal como lo proponen el grupo de empresarios que se han enriquecido con esa práctica.

En entrevista, aclaró que no está confrontado con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pero no entiende su declaración de que lo acordado con los empresarios no cambiará.

“Se recibieron las propuestas de todos los grupos y por qué la de los empresarios es la que se quiere imponer y por qué no la de los líderes obreros la de otros actores y la de senadores de opinión diferente”, cuestionó.

Al coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, que le exigió “respetar” los acuerdos de esa mesa ejecutiva, Gómez Urrutia les recordó que la propuesta no se ha votado en las comisiones dictaminadoras, ya que la reunión que se había programado para el pasado martes, se pospuso.

“Ese proyecto que elaboró la mesa ejecutiva no se votó y la mesa no tiene facultades para imponerlo a los integrantes de las comisiones legisladores”, agregó el también dirigente del Sindicato Minero.

Expuso que él y la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera, hicieron llegar un escrito a la mesa directiva del Senado, en la que piden que el dictamen aprobado por ambas comisiones, el pasado 3 de diciembre -y que fue retirado para dar paso a los trabajos de la mesa de alto nivel- sea el que se discuta ante el pleno.

“Que se suba el dictamen que habíamos aprobado en diciembre y que estos cambios que propone la a mesa ejecutiva se presente como reservas pero no como un dictamen aprobado por cualquiera de las dos comisiones unidas”, recalcó.

El senador Gómez Urrutia resaltó que hay cambios muy delicados, entre ellos al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), donde prácticamente se legaliza el outsourcing ilegal.

Advirtió que la la clase trabajadora del país está esperando un cambio. “Son 8.2 millones de trabajadores bajo ese sistema y unos cuantos empresarios que se han enriquecido a costa del erario federal, que no pagan a los trabajadores lo que les corresponde. Si es el modelo que quieren seguir pues entonces que vengan aquí al Senado empresarios, los cabilderos y nosotros nos vamos”.