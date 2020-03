Obtiene Notimex amparo contra huelga

Ciudad de México. La Agencia Notimex informó que después de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número cinco ratificara la huelga, este medio informativo “obtuvo un amparo ante la justicia federal debido a las irregularidades cometidas el día del recuento”. Y aseguró que seguirá trabajando al 100 por ciento.

En un comunicado, señaló que con estas acciones María Eugenia Navarrete, presidenta de la JFCA, “pretende sostener la huelga en la ilegalidad, y no tomó en cuenta las pruebas del fraude presentadas por Notimex y con esa decisión muestra una parcialidad a favor de SutNotimex (Sindicato Único de Trabajadores)”.

Destacó que la Junta “incluyó en la lista de trabajadores con derecho a voto a 34 personas que ya habían realizado un convenio con la empresa y cobrado su liquidación, así como personal de confianza e incluso a personas que trabajaron en forma eventual durante 30 días”.

Por tal motivo, agregó, “la Agencia Notimex presentó un juicio de amparo en el juzgado sexto de distrito, para que revise todas las irregularidades presentadas en el juicio de garantías y tome una determinación”.

“Será la justicia federal quien revisará las ilegalidades, ente ellas el abuso de autoridad por parte de la JFCA, favoreciendo al sindicato y pretendiendo desestabilizar a la empresa pública”, expuso.

El juzgado sexto de distrito, añadió, “determinará si la JFCA debe tomar en cuentas todas las irregularidades que hizo valer Notimex dentro del procedimiento a huelga para cambiar la resolución”.

Notimex añadió que “acusó que la Junta no cumplió con el Artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, pues éste es muy claro al señalar que no podrán votar las personas que no estén en la condición de subjudice, es decir con un juicio activo, pendiente de resolución judicial, en este caso contra la Agencia.

“Al permitir la JFCA que votara personal que tenía firmado un convenio de terminación laboral, el cual fue pagado y ratificado ante la propia Junta, dejó prácticamente en manos de ellos la decisión de la huelga”, señaló.



Lamentó “que la junta federal que encabeza María Eugenia Navarrete ratifique una huelga ilegal de ex trabajadores de Notimex y con ello afectan a cientos de empleados que deseaban mantener su fuente de trabajo”.

La Agencia también dio a conocer la lista “de personas que pudieron votar y que no tenían ya relación laboral con Notimex”, el saldo de su liquidación y la fecha en que concluyeron su trato con la empresa.



1.- Bárbara “N” $ 301,114.92 (27 diciembre 2019)

2.- Dulce “N” $ 296, 627.20 (6 enero 2020)

3.- María “N” $ 430,000.00 (6 enero 2020)

4.- Juan “N” $ 282, 673.14 (26 diciembre 2019)

5.- Maricela “N” $ 267, 018.02 (27 diciembre 2019)

6.- Humberto “N” $ 119, 341.96 (27 diciembre 2020)

7.- Brenda “N” $ 248, 871.23 ( 26 diciembre 2019)

8.- Mónica “N” $ 215,303.85 (15 diciembre 2019)

9.- Francisco “N” $465,458.82 (3 enero 2020)

10.- Rocío “N” $289,000.00 (8 enero 2020)

11.- Claudia “N” $ 402,284.89 (3 enero 2020

12.- Juana “N” $ 428,270.57 (27 diciembre 2019)

13.- Miguel “N” $308,314.28 (3 enero 2020)

14.- Mayra “N” $120,000.00 (27 diciembre 2019)

15.- Alma “N” $450,391.91 (27 diciembre 2019)

16.- Rosario “N” 155,971.04 (13 diciembre 2019)

17.- Grisel “N” $450,000.00 (27 diciembre 2019)

18.- Josué “N” $124,945.90 (27 diciembre 2019)

19.- Diana “N” $ 70,000.00 (31 enero 2020)

20.- Susana “N” $ 638,768.20 (27 diciembre 2019)

21.- Verónica “N” $ 307,937.76 (27 diciembre 2019)

22.- Martha “N” $ 115,132.88 (27 diciembre 2019)

23.- Alberto “N” $ 77,999.64 (26 diciembre 2019)

24.- Haydee “N” $ 730,000.00 (8 enero 2020)

25.- Oscar “N” $45,146.55 (6 enero 2020)

26.- María “N” $440,000.00 (3 enero 2020)

27.- Estefanía “N”, vencimiento de su contrato temporal.

28.-Irma “N” vencimiento de contrato.

29.-Perla “N” Personal de confianza y renunció.

30.-Andrea “N” renuncia y de confianza.

31.-Zyania “N” personal de confianza.

32.-Miroslava “N” presentó su renuncia.

33.-Sandra “N”, directivo y personal de confianza.

34.-Karina “N” vencimiento de contrato temporal.