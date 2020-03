Nieto: se investigan operaciones ilícitas por $321 mil millones

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó los acuerdos entre las grandes empresas con los gobiernos pasados con la finalidad de eximirlos del pago de impuestos: Había una enorme evasión, al grado de que por eso no querían que nosotros llegáramos . Se crearon mecanismos, como la consolidación fiscal , para hacer triangulaciones que favorecieran la evasión, en especial bajo el gobierno de Vicente Fox.

Entre las transacciones ilícitas destacó las efectuadas por un pastor en tercera generación de la iglesia La Luz del Mundo ( Naasón Joaquín García, a quien no mencionó por su nombre), que engañaba a la gente por medio de la fe para que donaran sus bienes a esa organización y tenía relaciones sexuales con feligreses. Se detectaron transacciones derivadas de estas prácticas por 359.9 millones de pesos y 1.5 millones de dólares.

No sólo es una injusticia que sólo paguen impuestos los trabajadores, el pueblo raso, los pequeños, medianos empresarios y comerciantes, y que los de mero arriba, una casta divina, no paguen los impuestos y que se hayan creado todos estos mecanismos para evadirlos. Eso es esto también corrupción, no sólo es combatir la corrupción de funcionarios públicos, también la corrupción de los que se hacen pasar como hombres de negocios.

Por otro lado, denunció intentos de chantaje; explicó que recientemente alguien que se hizo pasar por altruista para donar dinero al gobierno para sus programas contra la pobreza, utilizó a Elenita (Poniatowska), que es un dulce pura buena fe. Como se trataba de ella los llevé hasta mi oficina. Pues no había nada, querían que yo hablara por teléfono a otro país , por lo que se rechazó, pero no es un caso, son varios .

El titular de la UIF resaltó otras irregularidades en operaciones financieras registradas en una empresa farmacéutica que pese a haber obtener contratos por 9 mil millones de pesos en adjudicaciones directas, reportó pérdidas por 419 millones de pesos, lo que evidencia evasión fiscal. Otra comercializadora de fármacos tuvo contratos a escala federal por 89 mil 943 millones de pesos, no registro operaciones internacionales, pero hizo transferencias por 40 mil millones de dólares a Estados Unidos y mil 521 millones de pesos a Suiza y Estados Unidos.

Nieto detalló acciones asociadas a la trata de personas, entre ellas, una banda dedicada a enganchar menores de entre 12 y 15 años para prostituirlas en Guadalajara, Irapuato y la Ciudad de México, obligándolas a tener 30 relaciones diarias. Se identificaron transacciones por 52 millones 618 mil a cinco integrantes del grupo delictivo, más 53 millones relacionados de manera indirecta con sujetos vinculados.