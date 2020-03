Cambia AMLO para el martes 10 venta de boletos de la rifa

Ciudad de México. Con la finalidad de no caer en provocaciones , ante las críticas que generó su decisión de lanzar a la venta los boletos de la rifa del equivalente al valor del avión presidencial –TP01– el día del paro nacional de mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó retrasar el proceso para el martes 10. Ni me di cuenta ni tenía en mente que el lunes era el día del paro que promueve el movimiento feminista , señaló.

En tanto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rechazó investigar la posibilidad de financiamiento a grupos y/o personajes que impulsen esa movilización, porque es un ejercicio de libertad de expresión.

López Obrador, quien dijo ser experto en materia de género, afirmó que no tiene ningún problema en cambiar para el martes el arranque de la venta de los boletos de la Lotería Nacional, pues se tratará sólo de 40 mil billetes en cuatro estados –entre ellos Nuevo León y Jalisco–, pero cómo nos confunden con el conservadurismo, cuestionó.

De repente, en las redes sociales un grupo vinculado a un partido se ofende porque van a empezar a distribuirse los boletos; además, hasta groseras. Entonces no, no va a ser el lunes, el martes, porque no se puede caer en ninguna provocación , señaló al recordar que el conservadurismo está muy irritado por la transformación que lleva a cabo, que implicó terminar con la condonación de impuestos.

Citó como ejemplo la existencia de un domicilio con mil empresas. Claro, todo falso , pero como ya se acabó la robadera están molestísimos y muchos de ellos, los que se sentían dueños de México, se volvieron feministas. Entonces no revolver, separar , pidió.

López Obrador reconoció que en el movimiento hay mujeres que han defendido esta lucha de tiempo atrás, como él también lo hace; pero, insistió: “Díganme qué político, en los tiempos recientes, le ha dado más espacios de participación a las mujeres, no como concesión, sino por el avance del movimiento feminista… No estaban los que ahora se envuelven en la bandera del feminismo”.

Subrayó que es tolerante ante los temas de género, por lo cual no tiene problemas de conciencia ni tengo por qué sentirme agredido ante ningún cuestionamiento . Insistió en que combatirá el machismo y anunció que el domingo, como parte de su gira, encabezará un acto por el Día de la Mujer en Fresnillo, Zacatecas.

Por otro lado, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, manifestó que el próximo lunes los maestros varones tienen que trabajar.