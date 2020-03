Anuncian créditos para egresados de Jóvenes Construyendo el Futuro

Ciudad de México. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó hoy que a partir de este año el gobierno federal otorgará créditos a quienes concluyan su capacitación laboral a través de Jóvenes Construyendo el Futuro para que puedan instalar pequeños negocios, por lo que este año ampliará el programa de microcréditos para el bienestar.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria informó que en 2019 se otorgaron más de 356 mil 507 y este año, 453 mil. En 2020 se colocarán poco más de 3 mil 400 millones de pesos.

Rocío Mejía Flores, coordinadora del programa Microcréditos, también conocido como Tandas para el Bienestar, informó que se darán este año alrededor de 90 mil nuevos apoyos de 6 mil .

El presidente López Obrador rechazó que otorgar este tipo de créditos sin intereses sea paternalismo, oportunismo. “Rescatar a los grandes empresarios como lo hicieron con el Fobaproa era fomento, darles a los pobres es paternalismo”, reprochó.

Llamó a los beneficiarios de los programa sociales a no quedar mal. A los de Sembrando Vida les pidió que “no pierdan el tiempo” y no trabajen en el campo media hora y “a regresar a la hamaca. Hay que trabajar, aprovechar el tiempo, porque, tocó madera, qué tal se les haga a los conservadores y regrese el régimen de corrupción, esos programas no existirían, los borrarían... Es muy probable que yo esté hasta el 24. No perdamos tiempo, que cuando terminemos en el 24, ya estén las plantaciones.”

Dijo que el esquema de tandas para el bienestar ayuda a reactivar la economía popular. “Es como un complemento de las remesas, desde luego no en la cantidad que llegan, pero ayuda mucho con otras acciones de bienestar”.

Dijo que se están articulando programas, porque como ocurre con Jóvenes Construyendo el futuro, 20 por ciento de los aprendices quieren poner un negocio; en tanto, en la Secretaría del Trabajo se prepara una bolsa de trabajo para buscar ocupación a 30 por ciento, tras mencionar 50 por ciento de los beneficiarios son contratados en donde se capacitaron.

Por otra parte, el presidente informó que ya está en marcha la primera etapa de inversión en infraestructura en puertos, aeropuertos, autopistas, pero admitió que falta lo relacionado con el sector energético. Hoy sostendrá una reunión con el coordinador del gabinete para el crecimiento económico, Alfonso Romo; la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y los directores de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, y de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett para “ver qué se puede hacer de manera conjunta con la iniciativa privada en proyectos de sector energético”.

En el caso de Salud, dijo que están esperando “porque había muchas denuncias de corrupción, como en todo. Empresas que abastecían no pagaban impuestos, no tenían trabajadores en Seguro Social; tenían trato preferencial, monopolios y cuando se planteó que se terminaba la corrupción hubo resistencia, hasta la fecha”.