Había acuerdos entre gobierno y empresas para evadir al fisco: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que hasta 2018 había acuerdos entre gobierno y las grandes empresas, los grandes bancos para que no pagarán impuestos. "Se les condonaban impuestos, por eso ahora hay una "gran molestia" pero si no tenemos ingresos no sólo es una injusticia que solo pague impuestos el pueblo, las pequeñas y medianas empresas y los de mero arriba, una casta divina, no paguen impuestos".

Dijo que desde el periodo de Luis Echeverría se fueron construyendo acuerdos mediante esquemas que posteriormente se le denominó consolidación fiscal. Este es un mecanismo mediante el cual las grandes empresas conformaban un conjunto de empresas pequeñas que cargaban con pérdidas para que en conjunto se les permitiera evadir impuestos.

Por ello, aseveró que se debe combatir no sólo la corrupción entre funcionarios públicos, sino también "en los que se hacen pasar como hombres de negocios" y acusó a Vicente Fox de haber consolidado estos esquemas diseñados para la evasión fiscal de las grandes empresas.

Por su parte el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda , Santiago Nieto, dijo que las empresas tienen varios mecanismos, entre ellos la creación de empresas fachada, pues se han identificado más de mil empresas con un solo domicilio fiscal, empresa que se creaban y desaparecían pero con ese mismo denominador común.

En otros casos, eran domicilios que no tenían una correlación lógica con las empresas de las que se decían eran sus domicilios fiscales pero no había concordancia con el tipo de empresas porque solían tratarse de talleres o predios y viviendas abandonadas.