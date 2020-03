Calla oficina de Garzón sobre posible defensa a Lozoya

Madrid. El ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, se puso en contacto con el ex juez español Baltasar Garzón para que lleve su defensa en el proceso de extradición abierto en su contra en la Audiencia Nacional de España. Una defensa que desde varias fuentes de la judicatura española se da por hecho, pero que hasta el momento no se ha hecho oficial por ninguna de las partes. De hecho el propio Garzón se encuentra en París y desde su despacho de abogados, Ilocad, se limitaron a responder a La Jornada que “este despacho no va a hacer ninguna declaración sobre este asunto”.

Según la versión de hasta tres fuentes de la judicatura española, que prefirieron guardar el anonimato, es “más que un rumor fundamentado” que la defensa de Lozoya en España la llevará el despacho de Garzón. “En los despachos de la Audiencia Nacional ya se da por hecho”, relató una de esas fuentes, que asumió que se había inclinado la balanza sobre el despacho de Garzón por su amplía experiencia en procesos de extradición, pero sobre todo por su estrecha relación tanto con miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como de las propias altas esferas de la judicatura española. De hecho la actual Fiscal General del Estado y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, es su amiga íntima y con la que mantiene una estrecha relación desde hace más de 15 años.

Desde el despacho de Garzón, un pequeño pero fructífero bufete que se llama Ilocad, se negaron a contestar a la pregunta explícita de este diario si llevarían o no la causa del ex director de Pemex. En un primer momento argumentaron que no podían hablar del asunto porque el propio Garzón se encontraba de viaje en París, pero finalmente contestaron de forma escueta que habían decidido “no hacer ninguna declaración desde este despacho sobre este asunto”.

Garzón ha tenido en el pasado una estrecha relación con México, en concreto con los dirigentes políticos del PRI, de hecho hay varias fotografías entre él y el ex presidente del tricolor Humberto Moreira, quien también estuvo preso en España por una supuesta causa por narcotráfico. En aquella época se difundió la noticia de que sería el propio Garzón quien llevaría su defensa, pero fue finalmente el prestigioso penalista Manuel Ollé quien asumió la causa y que logró la liberación del político mexicano, quien pudo regresar a México después de pasar varios meses en la prisión de alta seguridad de Soto del Real.

En el caso de Lozoya, el ex director de Pemex fue detenido el pasado 12 de febrero en Málaga, en un fraccionamiento de lujo, La Zagaleta, donde al parecer, y según la versión de la policía española, se había refugiado ahí para evadir la orden de búsqueda y captura internacional girada en su contra desde que se convirtió en un prófugo de la justicia, el 29 de mayo del 2019. Después de permanecer unos días en la prisión de Alhaurín de la Torra, en la provincia de Málaga, Lozoya fue trasladado el pasado miércoles a la cárcel Madrid IV, situada en Navalcarnero, para estar a disposición del juez instructor del caso.

Garzón es un ex juez de la Audiencia Nacional que tuvo un momento protagónico cuando fue el que instruyó la causa contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y también contra la dictadura de las Juntas Militares argentinas(1976-1983). Durante su etapa como juez también tuvo un papel importante en las causas abiertas contra él llamó el “entorno” de ETA, que derivó en un macroproceso judicial con el que se ilegalizaron numerosas organizaciones civiles, medios de comunicación y hasta plataformas de defensa y de apoyo a los presos del entonces llamado “movimiento de liberación nacional”. Un juicio que años después se llevó una dura reprimenda y corrección por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Unos años después, en febrero del 2012, Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por la forma en la que actuó en el juicio de financiación ilegal del derechista Partido Popular (PP), en el que empleó técnicas que vulneraron los derechos de los acusados, entre ellas el haber aprobado escuchas ilegales entre los encausados y sus propios abogados. Esa condena, que fue ratificada por el Tribunal Supremo, supuso el final de su carrera política como juez. Y el principio de lo que se ha convertido ahora, en el fundador de un bufete de abogados que defiende, entre otros, a ex políticos corruptos de México, Guatemala, Rusia y otros países, pero también a personajes como Julian Assange, del que se hará cargo de su defensa en el juicio abierto que tiene en Londres.