AMLO echa atrás acción de Albores contra May; "él no se va"

En la conferencia matutina, López Obrador reconoció que existen diferencias en el interior de su gobierno, como en nuestras familias, en todo , pero resaltó que parte de su trabajo es buscar la conciliación, al señalar que no aceptó la renuncia a May porque ha hecho un trabajo de primera .

Miércoles 4 de marzo de 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador desautorizó a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, por publicar, sin consultarlo, el decreto por el que retiró facultades al coordinador del programa Sembrando Vida, Javier May. El mandatario informó que revertirá el decreto –se espera que ocurra hoy– y rechazó la renuncia de May tanto a ese cargo como al de subsecretario de la dependencia.

Señaló que Sembrando Vida, uno de los programas estelares de su gobierno, no corre riesgo por los diferendos internos. No, va muy bien; es que hay diferencias, como en todo . Explicó que tanto May como Albores hicieron las paces, pero no quiso abundar. “Eso ya es mucho detalle, ya parece telenovela. Continuará…”

Tras el encuentro al que los convocó, May expuso que se reintegró a sus actividades y consideró que el espaldarazo que le dio el Presidente fue por los 30 años que tienen trabajando juntos.

Señaló que se restituirá su relación con Albores, porque no se trata de un asunto personal, sino laboral, porque aplican diferentes formas de trabajo en busca de mejorar acerca del proyecto de nación y el Presidente nos dio la confianza .

Explicó que se enteró que le revocaron sus funciones el viernes, cuando leyó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. “Nunca nos enteramos qué fue lo que pasó realmente, hasta después… Nos sorprendieron”. El tema no se mencionó ni en reuniones previas. Sostuvo que no hay argumentos para aplicar esa medida, porque el programa va muy bien, dando resultados .

En el encuentro privado, que duró casi dos horas, López Obrador les pidió continuar con sus labores y redoblar esfuerzos para cumplir metas este año.