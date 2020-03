Se investiga aplicación de medicamento contaminado en hospital de Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se investiga la aplicación de un medicamento contaminado (heparina sódica) en el Hospital Regional de Pemex, en Villahermosa, Tabasco, que provocó la muerte de trabajador de la empresa y decenas resultaron afectados.

En su conferencia de prensa, planteó que esto responde a la subrogación de servicios, y citó como ejemplo los servicios de hemodiálisis. “Desgraciadamente fue una infección que le causó la muerte a un trabajador de Pemex y hay 40 afectados por lo mismo”, señaló.

“Estamos buscando que esto mejore, que sean de calidad los medicamentos, los servicios y que no haya subrogación, que no se privatice”.

Afirmó que el saldo más dolorosa en la política de salud es la guardería ABC; “ya no puede haber algo más triste que eso, pero cuando llegamos (al gobierno) tenían subrogado el servicio de estancias infantiles. ¡Después de ABC, en vez de decir esto nunca más! No sólo no hubo justicia , sino que le siguieron, porque todo era negocio y embarraban a sectores medios , familiares de funcionarios, nepotismo, concesiones”.