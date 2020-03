Realiza Ramírez Cuéllar encuentro con senadores de Morena

Ciudad de México. El presidente interino de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar se reunió con los senadores de su partido en la Cámara Alta para cerrar filas entorno a la nueva etapa de ese instituto político. El encuentro fue privado y al salir, en conferencia de prensa, resaltó “ya iniciamos una nueva etapa, Morena va a ser un partido muy grande, vamos a incorporar todos los puntos de vista, aquí va a haber muchísimo diálogo, el partido se va estar reuniendo de manera permanente con sus grupos parlamentarios a nivel federal y estatal, queremos que el partido y sus grupos discutamos de manera conjunta la política, las propuestas, las agendas de cambio”.

Ramírez Cuéllar dijo que hay una especie de reanimación “hasta cierto punto de euforia” porque ya dejamos atrás los pleitos y en todos lo estados la militancia está saliendo masivamente a asistir a las asambleas informativas y adquirir el compromiso para que este partido vuelva a ser muy grande como el que nos llevó al triunfo”.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, quien participó en la conferencia conjuntamente con Ramírez Cuéllar, aseveró: “de verdad que hoy inicia un proceso unitario entre legisladores y su partido, nos alegra mucho decirles, ya no más controversias, ya no más diferendos, vamos a intentar todos poner la generosidad por delante y lograr una unidad real no ficticia, y dentro de esa unidad vamos a revisar todas las propuestas que se hicieron en campaña y cómo desde el legislativo empujamos que su realización sea en el corto plazo y de las que no se han cumplido empujar para su cumpliendo y su solución. Es un buen momento de Morena. Es un reencuentro de Morena con sus legisladores”.

El dirigente Ramírez Cuéllar subrayó: “es una nueva etapa, un acercamiento. El partido y sus grupos parlamentarios actuaremos en un solo sentido, con gran diálogo, un intercambio permanente de puntos de vista, es parte ya de la nueva etapa de morena”.

Se le inquirió al nuevo presidente de Morena si ¿Van a renunciar al 75% de sus prerrogativas?

-Es una notificación que apenas recibimos, no queremos tomar una decisión personal, va a ser sometido al Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo.

Ramírez Cuéllar abundó que Morena va acompañar al presidente de la República a expresar, mantener y demostrar un respaldo absoluto, participar activamente en los cambios y en las transformaciones que se están llevando en el país.