Me reintegro a mis actividades como subsecretario: May

Al término de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, para subsanar las diferencias internas, el subsecretario y coordinador del programa Sembrando Vida, Javier May señaló que fue sorprendido con la publicación del decreto que le revertía sus facultades en dicho programa, porque no era un tema que se hubiera tratado en reuniones previas.

En referencia al espaldarazo que por la mañana le diera el Presidente, al anunciar que no aceptó su renuncia y revertiría el decreto que modificaba el esquema de operación de Sembrando Vida, May comentó que “no pasa nada. Nos reintegramos a las actividades que nos encomendaron y vamos a seguir ocupando el cargo del subsecretario y de coordinador de los trabajos Sembrando Vida.

- ¿Se podrá restituir la relación con la secretaria?

-Yo creo que sí, no es un asunto personal, es un asunto de trabajo. Creo que más allá de las diferencias que puedan haber está un proyecto de nación en el que coincidimos y el Presidente a los dos nos dio las confianza

Tras precisar que en la reunión sólo estuvieron los tres, May señaló que durante el encuentro, López Obrador los conminó a seguir trabajando conjuntamente.

-¿Qué fue lo que sucedió?

-Yo me enteré de la revocación… nunca nos enteramos de qué fue lo que pasó realmente hasta después, respondió May quien dijo que Albores no le avisó

-¿Se enteró cuando se publicó el decreto?

-Así es, porque habíamos tenido reuniones antes y nos enteramos así y eso fue lo que ocasionó.

-¿O sea, lo sorprendieron?

-Así es. Fue una sorpresa.

Más adelante, rechazó que el programa haya fracasado si bien reconoció que el año pasado la Secretaría de la Defensa Nacional tenía previsto entregar cien millones de plantas producidas en sus viveros pero se entregaron 40 millones. El resto aún está en los viveros y pronto se recogerán para entregarlos a los viveros comunitarios.

-¿Ha fracasado el programa?

-No

Atribuyó la baja en la producción militar a que 2019 fue un año atípico porque “hubo poca lluvia, poca floración, no hubo semillas y se retraso , pero la planta está ahora en viveros. Sin embargo, destacó que han tenido un porcentaje record de sobrevivencia que alcanza a 9 de cada diez plantas sembradas.

-¿Ayudó que sea amigo del presidente?

-No, digo, este siempre es un voto de confianza pero también es una responsabilidad, estos encargos

-¿Ayuda la operación cicatriz?

-Para adelante no hay tiempo que perder.