Lloraré y me iré el día que el pueblo no me quiera: AMLO

Ciudad de México. El día que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a Palenque, así de claro , afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar sobre la caída en las preferencias que ha tenido su gobierno. Acerca de mi popularidad, estamos bien, tenemos mayoría, la gente nos está apoyando. También sufrimos desgastes. ¡Imagínense, enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar! Están molestísimos, no los calienta ni el sol. Están desquiciados .

El mandatario consideró inviable gobernar sin el apoyo del pueblo , por ello dio sus razones del desgaste reflejado en recientes sondeos, a lo cual reviró acusando a los conservadores de discrepar por la cancelación de la condonación de impuestos; por considerar delito grave la facturación falsa; desacreditan la extinción de dominio porque podrían ir a la cárcel; descalifican al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Que sigamos bajando, no le hace, nada más que no sea mucho, tres puntos cada tres meses . Aludió a otro factor: “estamos resistiendo sin pagar publicidad. ¿Cuánto pagaban de publicidad para que les quemaran incienso a los gobernantes? Se llevaban seis, ocho, 10 mil millones de pesos al año. No, no me duele –dijo tocándose el codo–; que sigamos bajando, no le hace. Es una gran oportunidad para el conservadurismo, porque ya se estableció la revocación del mandato y me voy a someter”. Durante su larga conferencia matutina, habló de su accidentado mitin en Macuspana y reiteró su demanda de separar “la grilla y la politiquería de la transformación; son cosas distintas. Si no digo nada, estoy aceptando, tolerando algo que considero no ayuda”.