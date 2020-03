Investigarán presuntos daños de Enerall a cenotes en Yucatán

Las secretarías de Medio Ambiente y de la Función Pública iniciarán una investigación sobre presuntos daños que produjo en uno o varios cenotes de la Península de Yucatán la empresa Enerall, que hasta 2018 tenía como cabeza al ahora Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, para determinar si se cometieron daños ambientales, según lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, durante la conferencia matutina, expresó la alta estimación que tiene para Romo que era escéptico de la forma cómo operan los conservadores: " me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo que lo estimo mucho y lo considero una gente de bien porque el dudaba acerca de la actitud de los conservadores. No me creía. Es un poco tenga para que aprenda, con todo cariño".

Aunque ofreció que la Secretarpia del Medio Ambiente realizará las investigaciones descalificó las imputaciones aseverando que "en una de esas hasta la investigación la llevó a cabo el grupo de mexicanos a favor de la corrupción"

-No no es de ellos, respondió la reportera que preguntó y participó en la elaboración del reportaje publicado en diversos medios

-Porque ellos son los que armonizan a todos los medios.

-Somos reporteros independientes, es un trabajo netamente de nosotros

-Se va a hacer la investigación, no hay impunidad, no es como gobiernos anteriores, no damos permisos para extraer agua y afectar mantos acuíferos, prohibimos el fracking, el uso del maíz transgénico. Somos distintos. Los que estuvieron antes daban permiso para todo y nunca había queja. No aparecían los ambientalistas, ahora sí este es un avance que la transformación ha establecido.

López Obrador descartó que en la actualidad Romo continuará participando en la empresa porque desde el momento en que se incorporó al servicio público no podría tener participación en la iniciativa privada. Sin embargo, dijo, que si todo eso pasó cuando entro en funcionamiento el "megaproyecto" del que habla el reportaje hace diez años "¿por qué hasta ahora se está denunciando?"