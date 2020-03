Desde el 9 de marzo venderán boletos para sorteo alusivo al avión

Ciudad de México. El próximo lunes 9 saldrán a la venta los primeros boletos del sorteo alusivo al avión presidencial, anunció hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador quien adquirió el “cachito” número 00000 del sorteo y dijo que si obtiene el premio de 20 millones de pesos lo donará para becas universitarias.

El director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, dijo que será el sorteo especial 235 y repartirá cien premios de 20 millones de pesos cada uno.

El inicio de la venta de los seis millones de boletos coincidirá con el convocado paro nacional de mujeres contra la violencia de género.

De acuerdo a la muestra del boleto que se presentó, el sorteo se efectuará en la Ciudad de México el 15 de septiembre próximo a las 16 horas.

López Obrador presentó fotografías del primer vuelo del avión presidencial, vigilado de cerca por otra nave de la Fuerza Aérea Mexicana: “¿Ustedes creen que hace falta esto? Pero nadie decía nada, sólo aplaudían. Nosotros queremos un país en paz. El que lucha por la justicia no tiene nada que perder. No era protección. Era sentirse importante, fantochería, prepotencia . Son los tiempos de los faraones, de las monarquias sexenales?"

Durante el despliegue de las fotografías de la lujosa aeronave, se incluyó una con los pasajeros del primer vuelo: el presidente Enrique Peña Nieto y los secretarios de la época, Miguel Ángel Osorio Chong (Gobernación), Salvador Cienfuegos (Defensa) y Gerardo Ruiz Esparza (Comunicaciones y Transportes), entre otros.

"No es sólo el gobierno anterior. No olvidemos que el que compró el avión fue (Felipe) Calderón. Debería de explicar por qué. Este avión, además, es para volar cinco horas diarias para que se justifique levantarlo y volverlo a bajar. En distancias relativamente cortas no es recomendable. Hay otros aviones más pequeños, que valen mucho menos, que pueden ir incluso a Europa sin recarga de combustible. Pero no, tenía que ser un palacio para los cielos".

Ratificó que se van a organizar visitas de la población a la nave, “porque esto es una vacuna contra esta epidemia. Una buena vacuna”.