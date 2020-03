Corte analizará negar amparo a ex contralor de Nayarit, Luis Apaseo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará este miércoles un proyecto que propone negar amparo a Luis Antonio Apaseo Gordillo, quien fuera secretario de la Contraloría del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, que la semana pasada fue señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense por posibles conductas relacionadas con la corrupción, al haber aceptado sobornos de cárteles del narcotráfico.

Apaseo Gordillo, quien también es sujeto a un proceso judicial acusado por presuntamente solapar el desvío de recursos públicos, promovió un amparo alegando violaciones a su derecho constitucional a una defensa adecuada, el cual llegó hasta la SCJN.

En el proyecto de resolución de este caso, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, propone negar el amparo al ex contralor de Nayarit, quien impugnaba concretamente el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales , en la fracción que habla del derecho de un imputado y su defensa a tener acceso a todos los registros de la investigación.

Apaseo Gordillo reclamaba que la fiscalía estatal no le había dado acceso completo a todos los elementos que reunió en su contra, sin embargo el proyecto del ministro Pardo propone negarle el amparo señalando que la autoridad no tiene obligación de proporcionarle los elementos de su investigación que no se hayan judicializado.

Así lo señala el proyecto: “si bien establecen el sigilo o reserva de los registros de la investigación; ello es única y exclusivamente respecto de quienes no son parte en la misma, lo que implica que se trata de una medida que resulta imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación, por atender a personas que aún no han sido llamados a la indagatoria por el Ministerio Público.”

Para ser aprobado, y se concrete la negativa de amparo al ex contralor de Nayarit, es preciso que tres de los cinco integrantes de la Primera Sala de la SCJN voten a favor del proyecto del ministro Pardo.