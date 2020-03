Reitera AMLO llamado a separar la grilla de la transformación

Luego que el cierre de su gira del fin de semana en Tabasco se caracterizó por protestas contra las autoridades locales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a separar la grilla de la transformación de México, y sostuvo que las protestas responden a quienes están en campaña. Su popularidad, dijo, “está bien” y cuenta con el respaldo de la mayoría de la población.

“Ayer lo que dije es que hay que separar la grilla, la politiquería de la transformación de México, son dos cosas distintas, y es muy latoso el que muchos están anclados en la politiquería, que se hayan quedado en el almanaque, en las prácticas del antiguo régimen” indicó el presidente este lunes durante su conferencia de prensa.

De no decir nada, dijo, estaría aceptando y tolerando las consignas contra alcaldes y gobernadores o líderes sindicales, lo cual “no ayuda”, por que son protestas de quienes “aprovechan el acto para la rechifla, para humillarlos”.

Sobre su popularidad, afirmó que “estamos bien, tenemos mayoría, la gente nos está apoyando y también sufrimos desgastes, porque imagínense, enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar, que están molestísimos, no los calienta ni el sol y también desquiciados”.

Señaló que no le gusta a los conservadores que se haya terminado con la condonación de impuestos, que se considere delito grave la facturación falsa, la extinción de dominio, la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, o que la corrupción sea delito grave.

La respuesta a sus propuestas es voluntaria: “el día que el pueblo no me quiera, ese día me voy a llorar y me voy a ir a palenque, así de claro… No voy a estar como algunos presidentes que tienen el 10 o 15 por ciento de aprobación en sus países y ahí están. ¿Cómo voy a estar así?”.

Apuntó que la revocación de mandato es “una gran oportunidad para los conservadores”, porque se someterá a la revocación de mandato, y les expresó: “échenle ganas, ahí la llevan, apúrense”.

Pese a la presencia del coronavirus -con cinco casos confirmados en México-, adelantó que no cancelará su conferencia de prensa. “Brincos dieran”, señaló, ya que aseguró que es el espacio que tiene para acercarse a la población e informar, frente a sus opositores, ya que además lo hace sin pagar publicidad.