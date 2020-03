Presentará Germán Martínez iniciativa para evitar reelección en CNDH

Ciudad de México. El senador de Morena Germán Martínez Cázares presentará este martes, en el pleno, una iniciativa de reforma al artículo 102 de la Constitución para establecer que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no pueda ser reelecto y “sí pueda ser revocado del cargo”.

Asimismo, planteará reformas a 21 artículos a la Ley de la CNDH, entre otras cosas para precisar el proceso de elección del titular de ese órgano. El artículo 9 se modifica para señalar que el titular de ese organismos deberá reunir para su elección los siguientes requisitos: estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tener cumplidos treinta años de edad al día de su elección; tener, preferentemente, grado de maestría en el área de Ciencias Sociales o Derecho; encontrarse dentro de los seis puntajes más altos del examen por oposición.

También modifica el artículo 10 de esa ley para señalar que en la elección del presidente de ese órgano, el Senado procederá a constituir un colegio electoral; en el artículo 10 bis se precisa que dicho colegio deberá conformarse sesenta días naturales, previos a la fecha en que concluya su encargo el presidente en turno y estará conformado por 17 miembros y un observador.

Asimismo detalla que los aspirantes a ser titulares de ese organismo deberán presentar un examen de oposición. El Colegio Electoral tomará los diez puntajes más altos y de ellos elegirá los seis puntajes más altos para enviarlos a comisión o comisiones correspondientes del Senado.

De igual forma se resalta en la iniciativa que el Colegio Electoral citará a comparecer a los seis candidatos que hayan sacado el puntaje más alto en el examen de oposición y se elaborará una terna, de la que se elegirá en el pleno del Senado al titular de la CNDH.

Se precisa que “si una vez realizada la votación para designar al presiden te de la CNDH, no se reuniera el número de votos requeridos, ésta no se podrá repetir y se deberá presentar una nueva terna”. Si en la segunda votación no se reuniera el número de votos requerido, se elegirá a quien ocupará la presidencia de la CNDH mediante un sorteo público en el pleno del Senado en el que participarán los seis candidatos remitidos por el Colegio Electoral, por mayoría simple de los presentes en el pleno.

Estas son algunas de las propuestas de modificación del senador German Martínez.