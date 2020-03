Descarta AMLO tener funcionarios vinculados con García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que funcionarios de su gobierno hayan tenido vínculos con el ex secretario de Seguridad Genaro García Luna. Sin embargo se tiene acreditado claramente que sus empresas tuvieron vínculos con la pasada administración mediante contratos de pago de servicios.

Cuestionado sobre la situación de García Luna en el juicio que se le lleva en su contra en Estados Unidos, dijo que las acusaciones de sus vínculos con uno de los cárteles más importantes de la droga se ubican cuando era funcionario del presidente Felipe Calderón pero pidió no hacer juicios sumarios y esperar a que termine el proceso en Estados Unidos y se confirmen las acusaciones. Enfatizó en su desempeño en ese sexenio "para que se estén quietos los conservadores".

Destacó que las autoridades judiciales en Estados Unidos rechazaron dejarlo seguir el juicio en libertad mediante el pago de una fianza por el nivel de peligrosidad de una fuga. Recordó que en una publicación de The New York Times se informó que "hay socios de García Luna en el sector privado de México, gente que está trabajando como empresarios. Pero vamos a esperar a que se investigue a fondo. No adelantar vísperas".