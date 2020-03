Covid-19 llegará por semanas vía contagio externo, prevé Ssa

Ciudad de México. La presencia de Covid-19 se mantendrá varias semanas en un “escenario 1”, en el cual los contagios en México provienen de una fuente externa, dijo hoy Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y subrayó que hasta el momento no se ha detectado casos de contagio directo dentro del territorio nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el funcionario reiteró que hay cinco casos confirmados en el país, así como uno considerado como un portador asintomático. Todos los casos confirmados tienen síntomas leves.

Explicó que el más reciente, de una mujer en Chiapas, fue descubierto a raíz del estudio de contactos del caso de Coahuila, ya que ambas pacientes viajaron a Italia dentro de una experiencia de intercambio.

La mejor expectativa, dijo, es mantenerse en el “escenario 1” hasta que en el mundo ya no haya propagación. No obstante, subrayó que ello no es una promesa, ya que estaría fuera de toda lógica científica.

Advirtió que a la par, el miedo se propaga de manera epidémica y tiene reacciones de pánico. El uso de cubrebocas convencional “no sirve para protegernos”, no disminuye de manera considerable la posibilidad de propagar éste y varios virus. “No hay evidencia científica que realmente sirve”.

Agregó que en México “existen todos los recursos e infraestructura para manejar esta epidemia”, y no se cumple los criterios para ser considerado como una emergencia, ya que en el país no tiene mortalidad alta, ni se ha propagado en un importante número de personas.

“No deja de ser una epidemia, como otro tipo de epidemias que se presentan cada año, pero no es una amenaza ni sanitaria, ni económica en México”.

También, recordó que de manera histórica, primero se acaban los contagios antes que se encuentre la vacuna. Afirmó que el 90 por ciento de la población se puede infectar de un virus sin darse cuenta que se infectó por no presentar síntomas y desarrollar inmunidad.

“Por la historia de los coronavirus, se puede señalar que esta inmunidad es efectiva”, aseveró, ya que, a la par del desarrollo de este tipo de virus, se desarrolla una inmunización como un tipo de “vacuna natural”. Aunque la población pide un tratamiento rápido, insistió que el propio sistema se encarga en la mayoría de los casos de eliminar el virus.

Alertó que las epidemias, en la historia de la humanidad, se han prestado para la discriminación, el estigma y prejuicio a migrantes, pero “no hay que alejarnos de los chinos”, ya que eso no responde a ninguna lógica científica, y recalcó que las nacionalidades de las personas o productos de un país no tiene nada que ver con la posibilidad de contagio.

El funcionario descartó las “teorías conspirativas” de que en un laboratorio se creó el virus, ya que la mutación de los virus se genera de manera natural.