Aprueba Aspa compromiso de AMLO con trabajadores de Mexicana

Ciudad de México. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (Aspa) de México, calificó de “positivo” la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada sobre la posibilidad de crear una aerolínea para los trabajadores de Mexicana.

Aspa de México señaló que están dispuestos a colaborar en conjunto con el gobierno federal y con las autoridades que designe para llevar a cabo la iniciativa que, agregaron, beneficiaría a miles de trabajadores y a la aviación del país.

“Consideramos una buena noticia que el presidente haga público su compromiso de justicia para los trabajadores de Mexicana y nos da una buena señal de que pronto terminará la incertidumbre para los más de 8 mil 500 trabajadores que esperan su liquidación desde hace más de 10 años.

“Es necesario que el proceso de venta de los activos del concurso mercantil y del MRO se realice a la brevedad y con transparencia porque es a partir de esos recursos que finalmente los trabajadores podrán ser liquidados conforme a derecho”.

En ese sentido la asociación sindical manifestó que cada vez están más cerca de que “el daño moral no quede impune” y se aplique la ley en contra de Gastón Azcárraga, ex presidente del consejo de administración de Mexicana de Aviación, acusado de haber lavado 198 millones y en la actualidad prófugo de la justicia. “Los pilotos de ASPA no hemos descansado en la búsqueda de las vías legales para que se reconozca nuestra justa causa y que Azcárraga comparezca ante la justicia mexicana”.