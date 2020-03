Abandonadas, Fiscalías de búsqueda desaparecidos: comisionada

Ciudad de México. Durante el Foro Siguiendo la Huella: La búsqueda de las personas desaparecidas desde la institucionalidad, Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda en México, señaló que en la mayoría del país existe un abandono total de las fiscalías especializada en la búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas debido a la falta de recursos y capacitación del personal, lo cual en ocasiones es un obstáculo para realizar su labor.

“El hecho de que los servicios médicos forenses pertenezcan a las fiscalías también impiden en gran medida u obstaculizan labores de búsqueda, identificación humana. Tenemos una fiscalía en el occidente con tres agentes ministeriales, en donde todos los días tiene al menos que supervisar dos diligencias de fosas clandestinas y por lo menos 900 casos de desaparición que tienen que ser investigados.

En otro caso indicó que en el norte del país se encontró una fosa clandestina con más de 50 cuerpos y el servicio médico forense contaba con dos personas. “No sólo podemos hablar de posible corrupción o colusión (de funcionarios con el crimen organizado), sino también de desinterés y falta de voluntad política”, de las fiscalías estatales en la materia.

Añadió que la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda, aseguró, fueron creadas no sólo por las desconfianza que tenían las familias en los ministerios públicos. “Lo cual no se resuelve, necesariamente aunque queramos, con que hagamos o tratemos de hacer bien nuestro trabajo desde la comisiones de búsqueda, porque las fiscalías siguen trabajando igual, y dependemos casi absolutamente de ellas, hasta que no tengamos ciertas reformas.