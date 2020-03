"Que le vaya bien en la cárcel", dice un pasajero a Calderón

Ciudad de México. Un ciudadano mexicano confrontó al expresidente Felipe Calderón durante un vuelo y le agradeció “por haber dejado al país “hecho una porquería, por habernos vendido, habernos robados y habernos hecho una mierda. Me dará mucho gusto que lo lleven a juicio y que le vaya muy bien en la cárcel”, según un video difundido en Twitter.

El ciudadano, quien se identifica como Emilio Ruggerio, quien es un tenor y dice que tiene 25 años viviendo en Alemania con su familia, se acerca a Calderón Hinojosa para decirle: “Señor Calderón ¿Cómo está usted? Nada más le queríamos decir en nombre de todos los mexicanos que gracias por haber dejado a México hecho una porquería, por habernos vendido y habernos robados y habernos hecho una mierda. Y me dará mucho gusto que le hagan un juicio político”.

El ex panista responde al ciudadano que se equivoca y que él dejó al país “muy bien, creciendo al 4.5 por ciento, con la mitad de los asesinatos que hoy. Deje un México mucho mejor”, señala el ex presidente al tiempo que toma su teléfono celular y comienza a grabar.

El interlocutor, quien de identifica como un ex cadete del Heroico Colegio Militar, señala que no busca “ofender, sólo decir la verdad. Soy muy patriota y soy más que mexicano”. A lo que el exfuncionario responde: “no lo creo”.

Aunque el ex presidente le pide al ciudadano que no se aleje, este le responde: “Bueno, me dará muchísimo gusto que lo lleven a juicio y que le vaya bien en la cárcel. Hasta luego, que le vaya bien en la cárcel. Gracias por la corrupción. No me toque señor presidente”.