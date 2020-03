Amaga AMLO con suspender encuentro por gritos; “no quiero grilla”

Macuspana, Tabasco. Al concluir su gira por Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó este domingo a Macuspana, demarcación donde nació. Lo que estaba previsto como el momento más emotivo de su gira de este fin de semana, y a pesar de que sus paisanos lo recibieron con las porras y vitoreos usuales, se convirtió en acto lleno de consignas contra el gobernador Adán Augusto López Hernández; el presidente municipal, Roberto Villapando y el líder sindical local petrolero, Raúl Beccerra.

Las consignas fueron tales que el mandatario amagó con concluir su discurso a los diez minutos de haber comenzado, y cuestionó a los asistentes: "¿Qué ganamos con eso?"

De inmediato pidió a la población alejarse de la "politiquería" de los candidatos sin principios, y llamó a que no se dejen manipular.

En la unidad deportiva de la colonia Villa Benito Juárez, en la comunidad de San Carlos de Macuspana, el Jefe del Ejecutivo estuvo acompañado del gobernador tabasqueño, así como de autoridades federales y locales, para informar sobre el programa de mejoramiento urbano y realizar un diálogo con los pueblos Yokot’an (Chontal) y Ch’ol, de Tabasco.

Francisco García, autoridad tradicional de la región, fue el primero en tomar el micrófono para detallar los acuerdos de las comunidades originarias, y denunció que se ha incrementado la inseguridad en esta zona del estado.

Invitó al presidente a colocar la primera piedra de la planta potabilizadora de agua, “cuando nuestro gobernador decida" realizar la obra que prometió en campaña.

El gobernador López Hernández emitió un mensaje de tres minutos ante gritos de “fuera, fuera”, que por momentos apenas permitían escucharlo.

“Más allá de nuestra añejas diferencias, los tabasqueños sabemos estar unidos en tonos a nuestro presidente”, indicó el gobernador y señaló que ahora hay generación de empleos, y que Tabasco tiene un "borrón y cuenta nueva y una tarifa baja" de energía eléctrica. En ese punto se desataron nuevamente las consignas.

Aclaró que falta la última parte en el ajuste de la tarifa, para que no haya de invierno y de verano, y anunció el inicio de la construcción de la planta potabilizadora en San Carlos y en la sierra.

"¿También me van a gritar?"

"¿A mí también me van a gritar?", cuestionó el presidente López Obrador al inicio de su mensaje.

"Quiero aprovechar este momento para pedirles que analicemos las cosas y podamos hacer la diferencia entre la politiquería, la grilla y la tarea que tenemos todos de transformar a México.

"Porque no hay que mezclar, ya cuando vengan las elecciones -porque hay quienes nada más están pensando en eso, en cómo se encaraman en los cargos públicos para sacar provecho personal- ya desde ahora comienzan con eso, pero ¿dónde están los ideales, los principios, el amor al pueblo, y dónde está la honestidad?. Ya al carajo los ambiciosos, los corruptos. Y va parejo", indicó el Jefe del Ejecutivo.

Recordó que hace 10 años, en una visita a esta localidad, los asistentes "estaban de aplaudidores" de un candidato a presidente municipal y no le hacían caso a él.

"Y lo mismo, ahí andan como 20 o 30 candidatos a sindicatos para hacer lo mismo, creen que va a ser lo mismo, la venta de plazas. Ya eso se acabó, ya no se permite la corrupción", indicó mientras se mantenían algunos gritos y consignas contra líderes sindicales.

"A veces por la grilla, por la politiquería, parece como si no estuviésemos haciendo nada", añadió el presidente y enumeró algunas de las acciones de su gobierno.

"Les pregunto: ¿No todos los que estudian preparatoria reciben sus becas?", exclamó López Obrador, mientras los asistentes respondieron con una mezcla de “no” y de “sí”.

"¿Ah, cómo que no?, la mentira es del demonio, es reaccionaria, es conservadora. La verdad es revolucionaria".

Volvió a hacer la pregunta, ante lo cual respondieron con un “sí”.

Tras insistir en un exhorto para no pensar en la grilla y en el individualismo, expresó: "Lo que me dicen algunos: 'es que no me han atendido'… a ti, en lo personal, que traen su escrito. Pero aquí lo primero es el pueblo, primero la colectividad, la mayoría, escuchar a todos, pero darle preferencia a la gente humilde".

En seguida, volvieron las pancartas con alusiones a autoridades locales.

-Miren ahí están los gritos, ¿qué ganamos con eso?, ¿Van a seguir gritándole al presidente municipal?

-Sí.

-Pues yo no estoy de acuerdo No voy a hablar, ya saben que yo soy terco, hasta que escuchen. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, ya no voy a poder seguir hablando, porque así no se puede, no quiero politiquería, no quiero grilla. No debe ser así, a la autoridad se tiene que respetar.

Tras cesar los reclamos a las autoridades locales, se comprometió a impulsar obras para que no falte el agua, y si es necesario, un acueducto, y la planta potabilizadora.

Además, se refirió al "borrón y cuenta nueva" con la condonación de pagos de energía eléctrica aplicado en la entidad, lo que reactivó las consignas de los asistentes.

Tras señalar que "no es a gritos y a sombrerazos", preguntó quién tuvo el llamado borrón y cuenta nueva. Algunos señalaron que no tuvieron ese beneficio. Enseguida, anunció que el director general de la CFE acudirá al estado para bajar las tarifas.

"Esto no es fácil, no son tamalitos de chipilín, porque los de arriba, que eran los que sacaban provecho, están molestos, porque los de arriba no pagaban impuestos, esto no les gusta desde luego a los que se sentían dueños de México, y por eso mucha crítica y muchos ataques".

El cambio en el país, afirmó, "lo tenemos que hacer entre todos, y repito, nada de grilla, nada de politiquería, nada de estar apoyando a esos candidatos que no tienen principios, que no tienen ideales, que no quieren al pueblo. Y no dejarse manipular, ya se pasó ese tiempo de la borregada… todo ciudadano tiene que tener su propio criterio y no dejarse manipular por ningún ambicioso".