La lentitud en entrega de programas, por la falta de bancos: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que algunos de los apoyos sociales han tardado en llegar ante la falta de bancos en pequeños poblados. Además, ante los gritos dos manifestantes que pedían solución a problemáticas locales durante los actos que encabezó ayer en el municipio de Centla, Tabasco, sostuvo que se atenderán las “causas justas”, pero primero se resolverán las demandas de la sociedad y después los planteamientos particulares.

Tras anunciar obras y programas para las zonas indígenas de esta entidad, señaló que en los humedales de esta región del país “hay mucho petróleo”, pero aseguró que no se explotarán para conservar esta reserva natural. En su estado natal, conminó a los tabasqueños a no sentirse avergonzados de sus raíces y mantener su cultura y lengua.

López Obrador continuó ayer la gira que inició el viernes en Tabasco, ahora con distintas visitas en el municipio de Centla, al norte del estado.

La primera parada fue en Quintín Arauz, localidad aislada al colindar con el río Usumacinta y estar rodeada por la reserva de la Biosfera Pantanos de Centla. Pobladores lo recibieron con pancartas con las que pidieron un puente para cruzar el afluente referido, ya que ante la dificultad de movilidad han fallecido personas que necesitaban atención médica urgente y para llegar a los hospitales sólo pueden recurrir a las embarcaciones conocidas como pangas.

El mandatario se comprometió a construir el puente y anunció que la semana próxima acudirá el subsecretario de infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con el gobernador Adán Augusto López, quien acompañó ayer al jefe del Ejecutivo, para comenzar el proyecto.

Durante su mensaje en este sitio, reconoció que algunos de los apoyos han tardado en llegar ante la carencia de bancos en pequeños poblados.

“Hay uno (subsidio) que se llama La Escuela es Nuestra, que va lento porque al toro viejo hay que empujarlo, y porque todavía hay quienes creen que es lo mismo de antes y están pushos (pálidos), porque nada más están en la oficina, no les da el sol, tienen el color amarillo burócrata, pero ya van a ir entendiendo que ya se tiene que cambiar”, agregó.

Más tarde, en la comunidad de Villa de Vicente Guerrero, a unos kilómetros de la costa, el mandatario indicó que apoyará a las comunidades indígenas de Centla con un programa especial de desarrollo urbano y vivienda.

Casi al concluir el acto, un par de personas lanzaron gritos de “¡Solución, solución!”, mientras sostenían una lona enrrollada.

En respuesta, el mandatario pidió: “No grites tanto, no hace falta. Va a haber solución, todo lo que sea justo se va a atender, pero primero lo colectivo, lo general, lo que tiene que ver con las comunidades, con las demandas del pueblo; luego los planteamientos particulares porque ya no es de que sólo a unos cuantos o para líderes, eso ya se acabó, ahora es para el pueblo”.

Poco antes de iniciar el acto, difundió un video en redes sociales en el que señaló que en el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá se estableció la protección de los humedales de los tres países. Aunque “hay mucho petróleo”, señaló que esta zona “pertenece a las nuevas generaciones, es la herencia para quienes vienen detrás de nosotros”, por lo que no se explotará.

Además, mandó un mensaje a sus paisanos: “No olviden sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, no olviden la cultura, no hay que avergonzarnos de lo que somos. Saben que allá en México a veces se burlan de como hablo, que me como la ‘ese’, o que las digo de más; me da mucho orgullo el habla de mi pueblo”.