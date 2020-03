Compleja trama legal del 'outsourcing', veta millonaria para la IP

Ciudad de México.. El complejo entramado de la tercerización (outsourcing) en México conduce a empresas multinacionales y nacionales que se han beneficiado del modelo de negocio autorizado hasta ahora por las normas laborales vigentes. Entre las principales operadoras de la subcontratación se encuentran The Adecco Group (Suiza), Manpower Group (Estados Unidos), Randstad (Holanda) y Kelly Services (Estados Unidos).

El año pasado, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), embargó las cuentas del propietario de Grupo Empresarial PAE, Fausto Muñiz, tras detectarle depósitos no declarados por mil 218 millones de pesos.

También la empresa We Keep on Moving, propiedad del ex diputado del PRI Jesús Rodríguez, fue beneficiada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2019 ya ganó 23 contratos –la mitad sin licitar– por mil 250 millones de pesos.

Además, de la Asociación Mexicana de Capital Humano (Amech), que aglutina a las 28 subcontratistas más poderosas en el país, ninguna ha ofrecido propuestas en el parlamento abierto que se desarrolla en el Senado. Al órgano legislativo sólo se ha acercado con observaciones Gingroup, tanto en las dos convocatorias de parlamento abierto en el Senado y en los trabajos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, así como en la mesa de al­to nivel donde participan altos funcionarios del gobierno federal.

La Amech surgió en 2002 a partir del impulso que el gobierno de Vicente Fox dio al nuevo sistema de contratación denominado outsour­cing. Hoy tiene 28 asociados: The Adecco Group (Suiza; Francisco Martínez Domene, director general en México); Aditsystems (México; Jorge Enrique Cásares Cebrecos, fundador); Aliato (México; Carlos Rafael Jiménez Evens, director general); Bacher Zoppi; BPWork México (México; Moisés García, director general); Grupo C1EN (México; Carlos Tovar Pulido, presidente y director asociado); Cygnus (México; Arnulfo Bonilla, presidente y fundador); DCH Know Who (México; Guadalupe Esparza Méndez, directora); Esprezza Concepto Humano (México, Pablo Elguero, director general); Evolucione; Human Quality (México; Rafael Navarro Morales, director general); Human Resource; Human Staff (México; Alejandro Ramos, director general); Human Group; Alejandro Safa Dorado, director general; IPS (Armando Zúñiga, director general); Kelly Services (EU; Gabriel Aparicio, director general en México).

También, Keep On Moving (Mé­xico); Lavore (México; Alberto Sarmiento, director general); Manpower Group (EU; Mónica Flores Barragán, presidenta en América Latina y México); Mejora Continua de México; PAE (México; Fausto Luis Muñiz Patiño, fundador y director general); Pronomina (México; Édgar Morales, director general); Randstad (Holanda, Andrés Sánchez, director general en México); Rolling Personnel (México; Edmundo Escobar, director general y vicepresidente); SAEM (México); Seres Leading; Technicon (México; Laura Obregón Bermúdez, directora general); Útil Soluciones (México), y Workforce Management México (Jorge Cantú, director general).

Al consultar el objeto de las actividades de Amech, ésta avala el servicio de todos sus asociados, validando que cumplan con las leyes fiscales y laborales, de acuerdo con los estándares bajo los que operan.

Escándalos

No obstante, dos escándalos recientes dan cuenta del espacio en que esas empresas operan. En julio de 2019 el SAT embargó las cuentas bancarias de Fausto Luis Muñiz Patiño, fundador y director de Grupo Empresarial PAE, tras detectarle depósitos no declarados por mil 218 millones de pesos en tres años.

Mientras, We Keep acumula 24 contratos, más de la mitad sin licitar, que superan mil 250 millones de pesos. El despunte de esa compañía ocurrió en el gobierno de Peña Nieto. Durante 2019, la empresa obtuvo 13 contratos por adjudicación directa y 10 mediante licitación por mil 23 millones de pesos, según Compranet.

Fundada por el ex diputado priísta Jesús Rodríguez Hernández, ha sido contratada en la actual administración por las secretarías de Comunicaciones y Transportes; Relaciones Exteriores; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Comisión Nacional de Vivienda; Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, y el Centro Nacional de Control del Gas Natural.