Primeros tres casos de Covid-19 en México; activan la contención

Sábado 29 de febrero de 2020. La Secretaría de Salud (Ssa) confirmó que son tres los casos positivos del nuevo coronavirus (Covid-2019) en México. Ayer dieron positivo un nuevo caso en la Ciudad de México y otro en Sinaloa, que hasta el jueves se reportaba como sospechoso. Por la noche, en conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que hay otros tres casos sospechosos: dos en Guanajuato y uno en Durango, sin relación con los positivos.

Acompañado por José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, y Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, López-Gatell aseguró que el país no se encuentra en estado de emergencia en materia de salud, dado que es el primer escenario decontagio; es decir, con decenas de casos pero muy focalizados .

Detalló que los tres casos confirmados están relacionados a la misma fuente de contagio, pues se trata de compañeros de trabajo que asistieron a una convención en el norte de Italia. Todos son varones entre 30 y 60 años. En el primer caso, un joven de 35 años, se mantiene en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) con síntomas leves y se analiza darlo de alta el domingo con el fin de que siga su cuarentena en casa; el nuevo caso confirmado ayer en la Ciudad de México corresponde a un hombre de 59 años que sólo presenta un catarro fuerte, por lo que convalece en su casa con medidas de aislamiento.

El tercer caso es un hombre de 41 años con síntomas leves en Sinaloa y se encuentra aislado en su cuarto de hotel. A él se suma un compañero de trabajo también aislado, sin presentar ningún síntoma, por lo que no es sospechoso.

Los funcionarios federales reiteraron su llamado a la población a mantener la calma y a no creer en mitos como usar productos desin-fectantes para prevenir los contagios o que el uso de tapabocas es efectivo para evitar las transmisiones del virus, lo cual, explicó, no es así, aunque pueden funcionar para no generar gripes comunes.