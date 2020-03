Primero lo colectivo, dice AMLO ante reclamo de ciudadano en Tabasco

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este sábado obras y programas para las zonas indígenas de Tabasco y los conminó a no sentirse avergonzados por sus raíces.

Ademas, ante los gritos de un par de manifestantes que pedían solución a una problemática local durante un acto que encabezó por la tarde en Villa Vicente Guerrero, en el municipio de Centla, al norte del estado, el mandatario sostuvo que se atenderán las "causas justas", pero primero se resolverá las demandas de la sociedad y después los planteamientos particulares.

López Obrador arribó al esta comunidad casi dos horas después de lo programado. Al llegar, explicó que el retraso se debió a que en cada comunidad hubo grupos de personas que le pedían hacer un encuentro con los ciudadanos de dichas localidades. "Ya saben como hay celos y sentimientos", expresó.

Antes, Román Meyer, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, detalló que se realizarán en los próximos meses más de 2 mil 500 acciones de vivienda en los municipios tabasqueños de Centla, Centro, Nacajuca y Macuspana, con equipamiento de espacios públicos, polideportivos, parques, centros recreativos y culturales.

El Jefe del Ejecutivo indicó que apoyará a todas las comunidades indígenas de Centla con un programa especial de desarrollo urbano y de vivienda. "Poco a poco vamos a ir ampliando a este programa, vamos a ir dando respuesta a todos los problemas", señaló.

Frente a los gritos de "solución, solución" de una persona que sostenía una lona enrrollada, el mandatario pidió: "no grites tanto, no hace falta. Va a haber solución. Todo lo que sea justo se va a atender, pero primero lo colectivo, lo general, lo que tiene que ver con las comunidades, con las demandas del pueblo; luego los planteamiento particulares".

Apuntó que "ya no es solo para unos cuantos o para líderes, eso ya se acabó, ahora es para el pueblo”.

Antes de concluir, conminó a los tabasqueños a conservar la cultura de la región.

"No olviden sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, no olviden la cultura, no hay que avergonzarnos de lo que somos. Saben que allá en México a veces se burlan de cómo hablo, que me como la ese, o que las digo de más; me da mucho orgullo el habla de mi pueblo".

Al hablar de los apoyos en el sector educativo, recalcó que fue cancelada la "mal llamada" reforma educativa.

Ahora, dijo, "hay muy buena relación con maestras y maestros, y no hay paros, se eliminó el ausentismo magisterial".

Durante los dos actos que encabezó el presidente este sábado en Centla, se ofrecieron de forma gratuita pozol, bebida que en distintas conferencias de prensa ha calificado el Jefe del Ejecutivo, como más ricas y nutritivas que las bebidas industrializadas.