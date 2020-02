Juez niega, por ahora, libertad bajo fianza a García Luna

Sábado 29 de febrero de 2020. Nueva York. La solicitud de libertad bajo fianza de un millón de dólares del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue negada ayer por un juez federal en Nueva York, aunque en su fallo dejó abierta la posibilidad de contemplar nuevas solicitudes en el futuro.

El juez magistrado Robert Levy consideró que el paquete de fianza ofrecido por García Luna no era suficientemente fuerte ya que los garantes –que entre ayer y hoy se incrementaron de cuatro (incluyendo la esposa) a 10– no estaban colocando propiedades y otros bienes como respaldo en su papel como fiadores. Indicó que una propiedad valorada en 1.2 millones de dólares, que es el único respaldo para la fianza de un millón de dólares, era del acusado, y por lo tanto no era un disuasivo suficiente de una potencial fuga.

Pero el juez subrayó que éste no es un caso fácil y que no se trata de alguien que represente un peligro para la comunidad si es liberado y, por lo tanto, que su decisión no implicaba que ningún paquete era aceptable .

Por ello, el abogado defensor César de Castro indicó a reporteros, al concluir la audiencia, que el juez había dicho que existe una posibilidad para una fianza y procederá para preparar una nueva propuesta más fuerte próximamente. Argumentó durante la sesión que entre los garantes está un ex agente de la FBI que le dijo estar dispuesto a apoyar con lo que pueda a García Luna, ya que trabajé con él y es un buen hombre .

De Castro rechazó el argumento de la fiscalía acerca de que existe un grupo de poderosos funcionarios mexicanos corruptos que buscarían ayudar a García Luna, afirmando: no sé de qué están hablando , y que no han identificado a nadie, y nadie nos está ayudando . Comentó que su cliente estaba preparado para esto y que sigue luchando .