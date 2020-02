El pánico no se justifica: AMLO

Ciudad de México. Ante la confirmación de la presencia del coronavirus en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no caer en amarillismo o sicosis de miedo porque no se trata de algo terrible, fatal y ni siquiera equivalente a la influenza (de 2009) .

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell subrayó que no hay ningún elemento para recomendar, por el momento , cierre de escuelas o de centros de trabajo, sólo pidió fortalecer las medidas de prevención como lavarse las manos y evitar el saludo de beso o abrazo. El mandatario, quien escuchaba atento las indicaciones, mencionó que no modificará el contacto con la gente durante sus giras semanales.

No, no hay cambio para nada. Va a ser lo mismo , expresó en conferencia de prensa al recordar que en la epidemia de influenza, hace 11 años, se exageró al prohibir las reuniones. En esa época fue criticado por encabezar una concentración en Tabasco, precisamente a donde viajó ayer. Actualmente, explicó, la medicina ha avanzado mucho. Bueno, yo padecí un infarto, me atendieron pronto y bien, y miren, aquí estoy .